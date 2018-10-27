Genoa - Udinese maçı heyecanı

İtalya Serie A maçında Genoa ile Udinese, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 13 puanlı Genoa 9. sırada bulunuyor, Udinese 8 puana sahip ve 16. sırada. Genoa, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Udinese son 5 mücadelede 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 141 kodlu maçı oynayanlar; Genoa galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Udinese galibiyet oranı 3.10. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Genoa son haftadaki AC Milan müsabasında 0-1 yenildi.

Udinese ise Juventus karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Genoa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Genoa, kendi sahasında 6 gol attı, 4 gol yedi.

Udinese, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Udinese, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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