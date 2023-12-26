George Clooney'den Matthew Perry hakkında iddialı açıklama: Hiç mutlu değildi
Ünlü aktör George Clooney geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Matthew Perry hakkında iddialı açıklamalarda bulundu.
"Friends" dizisinde Chandler Bing karakterini canlandıran Matthew Peery'nin ölüm haberi hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarstı.
"Oceans's Eleven", "Yer Çekimi", "Aklı Havada" gibi yapımlarda yer alan ünlü aktör George Clooney ise Perry'nin ölümü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"HEP BİR SİTCOM'DA OYNAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLERDİ"
Dealine'a konuşan Clooney, "Matt'i 16 yaşından beri tanırım. Benden 10 yaş küçüktür. Çok ama çok komik bir çocuktu. Hep bir sitcom'da oynamak istediğini söylerdi. Öyle olursa dünyadaki en mutlu insan olacağını söyler dururdu" dedi.
"MUTLU DEĞİLDİ"
Clooney sözlerine "Ve Perry belki de şimdiye kadar çekilen en iyi dizilerden birine girdi. Mutlu değildi. Bu ona neşe, mutluluk ya da huzur getirmedi. Ve bunların olup bitmesini izlemek -Warner Brothers'taydık, yan yanaydık- izlemesi zordu çünkü biz içinden neler geçtiğini bilmiyorduk. Sadece mutlu olmadığını biliyorduk" ifadelerini kullandı.
Oyuncunun bağımlılığı hakkında bir bilgisi olmadığını belirten Clooney, "Bu size başarı ve para hakkında çok şey söylüyor. Bunlar size doğrudan mutluluk getirmez" dedi.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Perry'nin ölüm nedeni geçtiğimiz günlerde yapılan otopsi raporunun açıklanması ile belli oldu. Otopsi raporuna göre Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi.