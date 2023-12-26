George Clooney'den Matthew Perry hakkında iddialı açıklama: Hiç mutlu değildi

Dealine'a konuşan Clooney, "Matt'i 16 yaşından beri tanırım. Benden 10 yaş küçüktür. Çok ama çok komik bir çocuktu. Hep bir sitcom'da oynamak istediğini söylerdi. Öyle olursa dünyadaki en mutlu insan olacağını söyler dururdu" dedi.

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"MUTLU DEĞİLDİ"

Clooney sözlerine "Ve Perry belki de şimdiye kadar çekilen en iyi dizilerden birine girdi. Mutlu değildi. Bu ona neşe, mutluluk ya da huzur getirmedi. Ve bunların olup bitmesini izlemek -Warner Brothers'taydık, yan yanaydık- izlemesi zordu çünkü biz içinden neler geçtiğini bilmiyorduk. Sadece mutlu olmadığını biliyorduk" ifadelerini kullandı.