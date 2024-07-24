George Clooney'den yeni Joe Biden açıklaması
Joe Biden'ı başkan adaylığından çekilmeye çağıran çıkışıyla büyük ses getiren George Clooney, Biden'ın yarışı bırakma kararının ardından yeni bir açıklama yaptı
Hollywood'un ünlü yıldızı George Clooney, ABD Başkanı Joe Biden'ı 2024 seçimi için adaylıktan çekilmeye çağırması sonrası ikinci bir açıklama yaptı.
Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekildiğini açıklayarak yerine ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i göstermesinin ardından Clooney açıklamasında, Biden'ı kararından dolayı takdir ettiğini ifade etti.
Demokrat Parti'nin büyük bağışçılarından biri olarak bilinen 63 yaşındaki oyuncu, "Başkan Biden gerçek liderliğin ne olduğunu gösterdi. Bir kez daha demokrasiyi kurtarıyor. Hepimiz Başkan Yardımcısı Harris'i tarihi arayışında desteklemek için elimizden geleni yapmak için çok heyecanlıyız" dedi.
81 yaşındaki Joe Biden, geçen ay Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'la çıktığı televizyon mülakatındaki zayıf performasının ardından, adaylıktan çekilmesi baskılarıyla karşı karşıya kalmıştı.
George Clooney, New York Times Gazetesi'ne; "Biden'ı seviyorum ama yeni bir adaya ihtiyacımız var" başlıklı bir yorum yazısı göndererek, Biden'a adaylıktan çekilmesi çağrısı yapanlar arasına katılmıştı.
Joe Biden'ı bir başkan olarak, bir arkadaş olarak sevdiğini ve karakterine güvendiğini söyleyen George Clooney, Biden'ın son 4 yılda birçok 'savaşı' kazandığını ancak kazanamayacağı tek 'savaşın' zamana karşı savaş olduğunu ifade ederek; "Kasım ayındaki seçimi bu başkanla kazanamayız" demişti.
George Clooney yazısında şu ifadeleri kullanmıştı; "Bunu söylemek çok yıkıcı ama 3 hafta önceki bağış toplama etkinliğinde gördüğüm Biden, 2010'daki muhteşem Biden değildi. 2020'deki Biden bile değildi. Yorgun muydu? Evet. Soğuk algınlığı mı geçiriyordu? Belki. Ama parti liderlerimiz artık bize 51 milyon kişinin televizyon tartışmasında gördüğü şeyin gerçek olmadığını söylemeyi bıraksın. İkinci bir Trump dönemi fikri hepimizi o kadar korkutuyor ki, her uyarıyı görmezden gelmeyi tercih ediyoruz."