George Clooney hem yönetti hem oynadı



Oscarlı oyuncu George Clooney, kıyamet sonrası bir dünyada geçen The Midnight Sky, adlı filmle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Clooney, kuzey Kutbu’nda yalnız bir bilim insanı olan Augustine'nin hikayesini anlatan filmin hem yönetmenliğini üstelinyor hem de başrolünde yer alıyor.

George Clooney’nin canlandıracağı Augustine, çok geç olmadan Sully (Felicity Jones) ile iletişim kurarak, astronotların esrarengiz bir felaketin tehdit ettiği Dünya’ya geri dönmesini engellemeye çalışıyor.

Lily Brooks-Dalton’un çok sevilen “Good Morning, Midnight” adlı romanından uyarlanan David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir ve Tiffany Boone gibi isimlerin de rol aldığı film Aralık ayında Netflix'te seyirciyle buluşacak.