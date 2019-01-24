George Clooney ve Amal Clooney ile ilgili şok iddia

Hollywood'un müzmin bekarı George Clooney ve Lübnan asıllı insan hakları avukatı olan nişanlısı Amal Alamuddin 2014 yılında İtalya'nın Venedik kentinde evlenmişti. Çift hakkında şok bir iddia ortaya atıldı...