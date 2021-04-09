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George Floyd davasında uzman doktor ifade verdi: 'Ölüm nedeni oksijen yetersizliği'

25 Mayıs 2020'de ABD'nin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı davada, uzman doktor Martin Tobin ifade verdi. Tobin, Floyd'un, oksijen yetersizliği nedeniyle öldüğünü söyledi. Cinayetle suçlanan 45 yaşındaki eski polisin avukatları, Floyd'un nefes alamamasının nedeninin fentanil adlı aşırı dozda bir ağrı kesici alması olduğunu öne sürmüştü.

George Floyd davasında uzman doktor ifade verdi: 'Ölüm nedeni oksijen yetersizliği'
BBC TÜRKÇE
- Reuters

25 Mayıs 2020'de ABD'nin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı davada, göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Martin Tobin ifade verdi. Tobin, Floyd'un, oksijen yetersizliği nedeniyle öldüğünü söyledi.

Tobin, gözaltına alınması sırasında Floyd'a yapılanların, onun oksijensiz kalmasına ve boğularak ölmesine neden olduğunu belirtti.

Chauvin, 9 dakikadan uzun süre diziyle Floyd'un ensesine basarken görüntülenmişti.

Cinayetle suçlanan 45 yaşındaki eski polisin avukatları, Floyd'un nefes alamamasının nedeninin fentanil adlı aşırı dozda bir ağrı kesici alması olduğunu öne sürmüştü.

Doktor Tobin ise oksijen kaybının nedeninin bu olamayacağını vurguladı, "Bu koşullarda sağlıklı bir kişi de ölür" dedi.

- Reuters

Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo da ifadesinde, Chauvin'in Floyd'u gözaltına alırken, polisin güç kullanımına yönelik politikasını ihlal etttiğini ve kurallara uymadığını söylemişti.

40 yıla kadar hapsi istenen Chauvin ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.

Davanın en az bir ay sürmesi bekleniyor.

- Reuters

George Floyd'a ne olmuştu?

46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de akşam saatlerinde Güney Minneapolis'teki bir bakkaldan bir paket sigara aldı.

Dükkan sahibi Floyd'un verdiği 20 doların sahte olduğundan kuşkulandı, Floyd'un itiraz ederek sigaraları geri vermemesi üzerine polisi aradı.

İhbar üzerine polis geldi ve Floyd'u kelepçeledi. Ekip aracına bindirilirken direnen Floyd, kelepçeli olarak, polis tarafından yüz üstü yere yatırıldı.

Dünyanın seyrettiği görüntüler o sırada çevrede bulunanlarca kaydedilmeye başlandı.

Polis memuru Chauvin, iddianameye göre 9 dakikayı aşkın bir süre diziyle Floyd'un ensesine bastı.

Diğer iki polis memuru Floyd'u yerde tutmaya yardım ederken, dördüncü bir polis de çevredekilerin müdahale etmesini engelledi.

Bu süre içinde Floyd'un 20'den fazla kez "Nefes alamıyorum" dediği duyuldu.

Video görüntülerinde Floyd'un hareketsiz kalışı ve polisler tarafından taşınması da izlendi.

Floyd hastaneye kaldırılmış ama bir saat sonra öldüğü açıklanmıştı.

- Reuters

Floyd'un ölümü geçtiğimiz yıl dünya çapında ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoları tetiklemişti.

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