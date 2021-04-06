George Floyd: Minneapolis Emniyet Müdürü, cinayetle suçlanan eski polis Chauvin'in gözaltına alma kurallarına uymadığını söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

George Floyd: Minneapolis Emniyet Müdürü, cinayetle suçlanan eski polis Chauvin'in gözaltına alma kurallarına uymadığını söyledi

25 Mayıs 2020'de ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı davada Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo ifade verdi. Arradondo, Chauvin'in Floyd'u gözaltına alırken, polisin güç kullanımına yönelik politikasını ihlal etttiğini söyledi.

George Floyd: Minneapolis Emniyet Müdürü, cinayetle suçlanan eski polis Chauvin'in gözaltına alma kurallarına uymadığını söyledi
BBC TÜRKÇE
- Reuters

25 Mayıs 2020'de ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı davada Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo ifade verdi. Arradondo, Chauvin'in Floyd'u gözaltına alırken, polisin güç kullanımına yönelik politikasını ihlal etttiğini ve kurallara uymadığını söyledi.

Arradondo Pazartesi günkü altıncı duruşmada verdiği ifadesinde, Chauvin'in, Floyd ona direnmezken ve acı çektiğini söylerken, diziyle onun ensesine basmaması gerektiğini belirtti.

Minneapolis Emniyet Müdürü, "Chavin'in yaptıkları emniyet biriminin politikalarıyla, ahlâk anlayışıyla ve değerleriyle örtüşmüyor" dedi.

Arradondo, Floyd'un ölüm sonrası, Chauvin dahil dört polis memurunu görevden almıştı.

1989'da polis olan Arradondo, 2017'de Minneapolis'in Afrika kökenli Amerikalı ilk emniyet müdürü olmuştu.

"Cinayet işlemek" ve "adam öldürmek" ile itham edilen 45 yaşındaki Chauvin ise suçlamaları reddetti.

Chauvin'in 40 yıla kadar hapsi isteniyor.

Davanın ise en az bir ay sürmesi bekleniyor.

Chauvin'in Floyd'u gözaltına alırken 9 dakikadan uzun süre diziyle onun ensesine bastırması ve sık sık "Hefes alamıyorum" diyen Floyd'un daha sonra hayatını kaybetmesi, geçtiğimiz yıl dünya çapında ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoları tetiklemişti.

- Getty Images

George Floyd'a ne olmuştu?

46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de akşam saatlerinde Güney Minneapolis'teki bir bakkaldan bir paket sigara aldı.

Dükkan sahibi Floyd'un verdiği 20 doların sahte olduğundan kuşkulandı, Floyd'un itiraz ederek sigaraları geri vermemesi üzerine polisi aradı.

İhbar üzerine polis geldi ve Floyd'u kelepçeledi. Fakat Floyd ekip aracına bindirilirken direndi ve Floyd, kelepçeli olarak, polis tarafından yüz üstü yere yatırıldı.

İşte dünyanın seyrettiği görüntüler o sırada çevrede bulunanlarca kaydedilmeye başlandı.

Polis memuru Chauvin, dizini Floyd'un ensesine bastırdı ve iddianameye göre 9 dakikayı aşkın bir süre orada tuttu.

Diğer iki polis memuru Floyd'u yerde tutmaya yardım ederken, dördüncü bir polis de çevredekilerin müdahale etmesini engelledi.

Bu süre içinde Floyd'un 20'den fazla kez "Nefes alamıyorum" dediği duyuldu.

Video görüntülerinde Floyd'un hareketsiz kalışı ve polisler tarafından taşınması da izlendi.

Floyd hastaneye kaldırıldı ama bir saat sonra öldüğü açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ürdün'de ev hapsindeki eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, Kral II. Abdullah'a sadakat yemini etti
BBCÜrdün'de ev hapsindeki eski Veliaht Prens Hamza bin ...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, seyahatlerde ülkelerin nasıl risk düzeyine göre sınıflandırılacağını açıklayacak
BBCİngiltere Başbakanı Boris Johnson, seyahatlerde ...
Covid: Yunanistan turistlerin dönüşünü bekliyor
BBCYunanistan turistlerin dönüşünü bekliyor
Covid: İngiltere’de kitlesel etkinliklere dönüş için pilot uygulamalar planlanıyor
BBCİngiltere’de kitlesel etkinliklere dönüş için pilot ...
Ürdün eski Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin 'ev hapsinde'
BBCÜrdün eski Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin 'ev ...
SON DAKİKA: Mısır'da 'Firavunların Altın Geçidi' - Haberler
BBCMısır'da 'Firavunların Altın Geçidi'
Mahkumlar üzerinde olumsuz psikolojik etkileri olan hücre cezası New York'ta kısıtlandı
BBCMahkumlar üzerinde olumsuz psikolojik etkileri olan ...
İngiltere'de AstraZeneca aşısı olan yedi kişi kan pıhtılaşmasından ötürü hayatını kaybetti
BBCİngiltere'de AstraZeneca aşısı olan yedi kişi kan ...
İtalya'nın tamamı Paskalya tatilinde koronavirüs yüzünden kırmızı bölge ilan edildi
BBCİtalya'nın tamamı Paskalya tatilinde koronavirüs ...
Süveyş Kanalı deniz trafiğine tamamen açıldı
BBCSüveyş Kanalı deniz trafiğine tamamen açıldı