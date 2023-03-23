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George Gardi: Fenerbahçe'nin daha yüksek teklifi vardı

Zaniolo'nun Galatasaray'a transferinde önemli rol oynayan menajer George Gardi transferin detaylarını açıkladı. Gardi, ''Fenerbahçe'nin daha yüksek teklifi vardı'' dedi

George Gardi: Fenerbahçe'nin daha yüksek teklifi vardı
HABERTURK.COM

Nicolo Zaniolo'nun Roma'dan Galatasaray'a transfer sürecinde önemli rol alan menajer George Gardi, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

ZANIOLO İÇİN MÜZAKERE NASIL GERÇEKLEŞTİ?

"Avrupa transfer pazarının son gününde Zaniolo'yu uygun bir kulübe götürmenin mümkün olmadığını anlamıştım. Çünkü, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyordu ve Premier Lig takımlarıyla henüz rekabet edebilecek bir durumda değil. Fakat Avrupa'da transfer pazarı kapanmıştı ve Türkiye'de transfer pazarının ertelenmiş olması gibi bir avantaj vardı. Ocak sonunda Zaniolo'nun menajeriyle görüştüm. Eğer bir kulübe gidemezlerse Galatasaray'ın Zaniolo'yu istediğini söyledim. Ardından Roma'dan Friedkins ve Tiago Pinto ile görüştüm. Kiralama teklifi sundum fakat bana ''Zaniolo sadece bonservisiyle ayrılabilir dediler''. Galatasaray başkan yardımcısı ile birlikte taraftarın sevgisiyle, Zaniolo'nun tekrar gülümsemeye ve kararlı olmaya geri dönebileceğine inandık. Müzakerelerin bazı kilit noktalarında bizimle anlaşmak isteyen Roma'nın insiyatifi sayesinde de olumlu bir şekilde ilerleyen, imkansıza yakın ve hiç kolay olmayan bir operasyondu"

''ANLAŞMANIN GEÇMİŞİ VAR MI?

"Masada Zaniolo için yarışan Fenerbahçe'ninde resmi teklifi vardı. Hem oyuncuya hem de Roma'ya daha iyi bir teklif olmasına rağmen Nicolo Galatasaray'ı seçti''

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