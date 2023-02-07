Oyuncunun ölüm haberi ailesi tarafından duyuruldu. George R. Robertson’ın, Toronto’daki bir hastanede vefat ettiği ve mart ayının ikinci haftasında bir anma töreni yapılacağı bildirildi.

'Polis Akademisi' serisinin altı filminde rol alan ve 'Şef Hurst’ü canlandıran George R. Robertson'dan acı haber geldi. Robertson'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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GEORGE R. ROBERTSON HAKKINDA

George R. Robertson, 1933’te Ontario, Brampton’da doğmuştu. Columbia Üniversitesi’nde işletme okuluna gitmeden önce okul günlerinde ödüllü bir atletti. Oyuncu, işletme alanında yüksek lisans derecesine sahip olmasına rağmen, önce tiyatroda sonra da filmlerde rol almıştı.

Robertson, 1960’ların sonundan 1970’lere kadar 'Rosemary’s Baby', 'Airport' ve 'Norma Rae' gibi efsanevi filmlerde küçük roller almıştı. 1980’lerin ortasında 'Şef Hurst' olarak en sevilen rolü almıştı.

Oyuncu, 2010’larda oyunculuğa devam etmiş ve yaşlanma sürecini konu alan 'Cradle To Grave’de son rolünü canlandırmıştı.