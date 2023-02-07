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Haberler Dünyadan George R. Robertson yaşamını yitirdi! 'Polis Akademisi' oyuncusuydu
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George R. Robertson yaşamını yitirdi

1980'lerin ünlü film serisi 'Polis Akademisi'nde rol alan George R. Robertson, vefat etti. Serideki altı filmde 'Şef Hurst' karakterine hayat veren George, 89 yaşında hayata veda etti

George R. Robertson yaşamını yitirdi! 'Polis Akademisi' oyuncusuydu
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HABERTURK.COM

'Polis Akademisi' serisinin altı filminde rol alan ve 'Şef Hurst’ü canlandıran George R. Robertson'dan acı haber geldi. Robertson'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Oyuncunun ölüm haberi ailesi tarafından duyuruldu. George R. Robertson’ın, Toronto’daki bir hastanede vefat ettiği ve mart ayının ikinci haftasında bir anma töreni yapılacağı bildirildi.

Fotoğraf: Depo Photos
Fotoğraf: Depo Photos

GEORGE R. ROBERTSON HAKKINDA

George R. Robertson, 1933’te Ontario, Brampton’da doğmuştu. Columbia Üniversitesi’nde işletme okuluna gitmeden önce okul günlerinde ödüllü bir atletti. Oyuncu, işletme alanında yüksek lisans derecesine sahip olmasına rağmen, önce tiyatroda sonra da filmlerde rol almıştı.

Robertson, 1960’ların sonundan 1970’lere kadar 'Rosemary’s Baby', 'Airport' ve 'Norma Rae' gibi efsanevi filmlerde küçük roller almıştı. 1980’lerin ortasında 'Şef Hurst' olarak en sevilen rolü almıştı.

Oyuncu, 2010’larda oyunculuğa devam etmiş ve yaşlanma sürecini konu alan 'Cradle To Grave’de son rolünü canlandırmıştı.

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