Georgina Rodriguez'in Ronaldo ile tanışma itirafı: Yüzüne bakmaya utanmıştım
Georgina Rodriguez ve Cristiano Ronaldo'nun tanışma hikayeleri yıllardır dillerden düşmüyor. Georgina Rodriguez kendisini artık "model ve sosyal medya influencerı" olarak tanıtsa da Ronaldo ile tanışmadan önce İspanya'da Gucci mağazasında satış temsilciliği yapıyordu. İşte ünlü çiftin aşk dolu tanışma hikayesi.
RONALDO İLE TANIŞMADAN ÖNCE MAĞAZADA SATIŞ TEMSİLCİSİYDİ
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ile tanışmadan önce 2016 yılında İspanya'nın Madrid şehrinde Gucci mağazasında satış temsilciliği yapıyordu. Çalıştığı günlerden birinde Cristiano Ronaldo ile denk gelen Georgina Rodriguez o günlerde oldukça utandığını söylüyor.
2016 yılında Ronaldo'yu mağazada gördükten bir yıl sonra ünlü markanın düzenlediği bir etkinlikte yeniden bir araya geldi ve aşklarının temelini attılar. Georgina Rodriguez, Ronaldo ile ilk karşılaştıklarında yüzüne bile bakamadığını itiraf etti.
"İLK GÖRDÜĞÜMDE YÜZÜNE BAKAMADIM"
"Onu ilk gördüğüm o anda Ronaldo'nun yüzüne bakmaya bile utanmıştım. O kadar yakışıklı ki, ona doğrudan bakamadığımı, bakışlarımı yakalarsa daha da fazla utanacağımı düşündüm. O anda karnımda kelebekler çoktan uçmaya başlamıştı. Ve evet, bu ikimiz için de ilk görüşte aşktı" diyen Georgina, ikinci karşılaşmalarının daha rahat geçtiğini söyledi.
İKİNCİ KARŞILAŞMADA AŞKLARININ TEMELİ ATILDI
"İlkinde mağazadaki o resmi ortam ve görev başında olduğum için takındığım bir ciddiyet vardı üzerimde. Ama ikinci kez karşılaştığımızda her şey bambaşka gelişti. Bu sefer çalışmıyordum ve ikimiz de daha rahat bir ortamda olduğumuz için her şey daha kolay yaşandı" dedi.
7 YILDAN UZUN SÜREDİR BERABERLER
7 yıldan uzun süredir beraber olan çift kendilerine kocaman bir aile kurdu ancak henüz evlilik kararı almadılar. İkiz bebekleri doğar doğmaz kaybeden çift bu büyük acıyı kalplerine gömüp yeni hayatlarına allışmaya çalıştı.
YILDIZ FUTBOLCU YEDİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR
Ronaldo daha önce yaptğı açıklamalarda mutlaka 7 çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti. Bunun nedeni ise yıllardır oynadığı bütün takımlarda giydiği 7 forması olduğunu belirtti.
Fotoğraflar: AP