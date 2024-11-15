Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Gerçeği aratmayan tatbikat: Kendini rolüne kaptırdı, güçlükle sakinleştirildi | Son dakika haberleri

        Gerçeği aratmayan tatbikat: Kendini rolüne kaptırdı, güçlükle sakinleştirildi

        Antalya'nın Serik ilçesindeki devlet hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği ikinci kattaki cerrahi servisinde yangın çıktı. Hastalar acil koduyla güvenli şekilde tahliye edildi. Senaryo gereği hasta ablasını gözyaşları içinde arayan kadın, kendini rolüne fazla kaptırınca ekipler tarafından güçlükle sakinleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Serik Devlet Hastanesi'nde, 2024 yılı Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Tatbikata UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ve itfaiye ekipleri de katıldı.

        2

        Gerçeğini aratmayan tatbikatta senaryo gereği ikinci kattaki cerrahi servisinde yangın çıktı.

        3

        Bu sırada hasta yakını rolündeki bir kişi, rolüne kendini iyice kaptırıp ağlamaya başladı.

        4

        Yine senaryo gereği ekiplerin kriz yönetimini güçleştirmek için sürekli bilgi almaya çalışan kadın, "Ablam, ablam nerede. Ne olur bilgi verin" diyerek gözyaşı döktü.

        5

        Ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen kadın hastaneden çıkarıldı.

        6

        Tahliye edilen hastalar, olay yerinde bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim edilirken, dumandan etkilenenlere UMKE ekipleri tarafından ilk müdahaleler yapıldı.

        7

        Tatbikatla ilgili açıklama yapan Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Kurt, "İkinci cerrahi serviste gerçekleştirdiğimiz bu tatbikat, hastanemizin acil durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçebilmesi için önemli bir adımdı. UMKE ve itfaiye ekipleriyle iş birliği içinde çalışarak, oluşabilecek afet durumlarına karşı hazırlık seviyemizi artırdık. Tatbikatlarımız sayesinde tüm ekibimizin afetlere karşı koordinasyon ve müdahale yetkinliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

        #Serik Devlet Hastanesi
        #tatbikat
        #kriz yönetimi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        St. Pauli kulübü X'i bıraktı
        St. Pauli kulübü X'i bıraktı
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Hava kirliliği tehlikeli seviyede! Eğitime ara verildi
        Hava kirliliği tehlikeli seviyede! Eğitime ara verildi
        Apartmanda haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı
        Apartmanda haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Talisca için flaş transfer açıklaması!