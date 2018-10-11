Gerçek hayatta birbirlerinden nefret eden ünlü ikililer

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Sette birbirlerini görmeye bile tahammül edemeyen ikiliden Gosling, bir sahnede kamera kendisini çekerken karşısında McAdams olmaması için yönetmene gitmiş: “Ona bakamıyorum bile karşımda başkası dursun!” Çekimler boyunca sette herkesin gözü önünde kedi-köpek gibi olan Ryan Gosling ile Rachel McAdams beyazperdede ise sinema tarihinin en iyi ikililerinden biri olmayı başardı... Ve bütün dertleri 'set'miş gibi The Notebook'un çekimlerinin ardından birbirinden nefret eden bu ikili 3 yıl süren büyük bir aşk yaşadı.