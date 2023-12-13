Uyku hakkında şaşırtıcı bilgiler! Gerçekten kaç saat uykuya ihtiyacınız var?
Uyku, sağlığımız için en önemli ihtiyaçlardan biridir. Yeterince uyumayan kişiler, dikkat eksikliği, yorgunluk, hafıza sorunları ve ruh hali değişimleri gibi sorunlar yaşayabilirler. Peki, gerçekten vücudun kaç saat uykuya ihtiyacı var?
Yeterince uyumak, sağlığınız için çok önemlidir. Yeterince uyuyarak, daha enerjik, odaklanmış ve sağlıklı hissedebilirsiniz. Peki, her gece ortalama kaç saat uyuyorsunuz ve aslında vücudunuza gereken uyku miktarı ne kadar? İşte detaylar...
KAÇ SAAT UYKUYA İHTİYACINIZ VAR?
Yetişkin bir insanın günde en az 7-8 saat uyuması gerektiği söylenir. Ancak, bu süre kişiden kişiye değişebilir. Bazı kişiler 6 saatte dinlenmiş hissederken, bazıları 9 saate ihtiyaç duyabilir. Harvard Tıp Fakültesi Uyku Tıbbı Bölümü'nden Eric Zhou, "Bazı insanlar yedi saatten az bir süreye ihtiyaç duyarken, diğerleri daha fazlasına ihtiyaç duyabilir" diyor.
UYKU KALİTESİ SAĞLIĞINIZI NASIL ETKİLER?
Yapılan araştırmalara göre yeterli uykuyu almayan insanlarda diyabet, kalp hastalığı , felç, anksiyete ve depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarına yakalanma riski daha fazladır. Aynı zamanda uyku kalitesinin düşük olması hayattan alınan keyfin de azalmasına neden olabilir.
UYKU KALİTESİ NASIL ARTIRILIR?
Uykunuz için gereken her şeyi yapıyorsanız ancak uyandığınızda hâlâ kendinizi dinlenmiş hissetmiyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım almanız önerilir. Bir doktora danışmak, uyku apnesi gibi bir uyku bozukluğunu veya asit reflü veya yüksek tansiyon gibi uykuyu etkileyebilecek başka bir sağlık sorununu ekarte etmenize yardımcı olabilir. Uykunuzun kalitesini etkileyebilecek diğer faktörler arasında birden fazla ilaç kullanmak, depresyon, kaygı, yalnızlık ve sıcaklık, gürültü ve ışığa maruz kalma gibi çevresel değişikliklerin de yer alabileceğini unutmayın.
Kaynak: Health Harvard