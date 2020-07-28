Gercüş'te 75 yetime bayramlık hediye edildi - BATMAN

Yetimlere sahip çıkacaklarını ifade eden Temiz, "Elbise, ayakkabı, et ve gıda kolileri dağıtımımız devam ediyor. Vefa Sosyal Destek gruplarımızla sosyal mesafeyi koruyarak Gercüş ilçemizdeki yetim ve yoksullara sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam edeceğiz." dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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