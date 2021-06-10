3 yaşındaki Alperen'i 'babasına gitmek istediği' için öldürmüş!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaCANİ... Alperen Ekin cinayeti | SON DAKİKA: Gerekçeli karar açıkladnı!
ABONE OL

Gerekçeli karar açıklandı! 3 yaşındaki Alperen'i 'babasına gitmek istediği' için öldürmüş!

Kayseri'de birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi döverek öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Harun Sezer'in (38) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldığı, anne Emel Öner'in ise beraat edildiği davada, mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, anne Emel Öner'in olayı 3 gün sonra anlatmasının "ahlaken kınanabilir" bir davranış olsa da suça iştirak ettiği kanaatine varılmadığı belirtildi. Harun Sezer ile igili olarak da çocuğa olay günü babasına gitmek isteyip istemediğini sorduğu, gitmek istediğini söylemesi üzerine de darp etmeye başladığına yer verildi.

CANİ... Alperen Ekin cinayeti | SON DAKİKA: Gerekçeli karar açıkladnı!
3 yaşındaki Alperen'i 'babasına gitmek istediği' için öldürmüş!
0:00 / 0:00
DHA

Pınarbaşı ilçesi, Güney Mahallesi Güney Sokak'ta geçen yıl 15 Haziran'da, Harun Sezer 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi suçlardan da sabıkası bulunan Sezer, Alperen Ekinci'nin cansız bedenini eve 100 metre mesafedeki mezarlıkta toprağa verdi. Emel Öner, cinayetten 3 gün sonra durumu Harun Sezer'in akrabalarına anlattı. Durumu öğrenen Sezer kaçtı. Sezer'in akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alınıp tutuklandı. Alperen'in cesedi ise gömüldüğü yerden çıkarılıp, otopsi yapıldıktan sonra defnedildi. Harun Sezer de 29 Haziran'da yakalanarak tutuklandı. Sanıklar hakkında 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' ve 'öldürmeye yardım etme' suçlarından dava açıldı.

SEVGİLİSİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS, ANNEYE BERAAT

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 28 Mayıs´ta görülen davanın 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Harun Sezer'i, 'çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamadı. Heyet, Emel Öner'in ise beraatine ve tahliyesine hükmetti.

ALPEREN BABASINA GİTMEK İSTEDİĞİ İÇİN DARP ETMEYE BAŞLAMIŞ

Mahkeme heyeti davayla ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Harun Sezer hakkındaki gerekçeli kararda, "Harun Sezer, maktule olay günü televizyonda ne izlediğini ve babasına gitmek isteyip istemediğini sormak suretiyle sataştığı, babasına gitmek istediğini söylemesi üzerine sanığın daha da sinirlenerek maktulü darp etmeye başladığı, kendisine engel olmak isteyen Emel'i darp etmeye başladığı, yine kızları olan E.E.'yi darp ettiği otopsi raporundan da anlaşılacağı üzere maktulün vücudunda çok sayıda ekinoz ve kırığın saptandığı, boyna bası bulguları tespit edilen Alperen´in künt beden travmasına bağlı kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması ve beyin dokusu harabiyeti sonucu öldüğü, 'beden bakımından kendisini savunmayacak durumda olan çocuğu kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verildiği" ifadelerine yer verildi.

SANIK ANNENİN BEYANLARINA İTİBAR EDİLDİ

Beraat kararı verilen anne Emel Öner hakkındaki gerekçeli kararda ise, 4 gün sonra alınan darp raporunda Emel Öner'in üst dudağında sıyrıklar, gözünde ve yüzünün farklı bölgelerinde kırık ve morluklar olduğu, yine Harun Sezer'den olan 9 aylık kızları E.E.'nin adli muayene raporunda, ense kısmında kızarıklar, sağ kaş üzerinde şişlik olduğu, Emel Öner'in savunmalarının adli muayene raporları ile doğrulandığı, Harun Sezer'in Alperen'i darp ettiği sırada anne Emel Öner'in, Harun'un eylemini kolaylaştırdığından bahsedilemeyeceği, anne Öner'in söz konusu fiili işlediğine ya da yardım ettiğine dair dosyada herhangi bire delile rastlanmadığı değerlendirmesi yapıldı.

İHMAL KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEDİ

Emel Öner'in olayda ihmali olup olmadığının da tespit edilemediği belirtilen gerekçeli kararda, "Eylemin ihmal suretiyle öldürme suçu kapsamında da değerlendirilemeyeceği, otopsi raporunda ölüm saatinin kesin olarak belli olmadığı, Harun Sezer'in maktulü darp etmeye devam ettiği sırada da maktulün ölmüş olabileceği, darba maruz kaldığı sırada tehdit edilmesi ve cep telefonunun da Harun Sezer'de olması nedeniyle yardım isteyemediğini belirten savunması dışında dosyada başka delile rastlanmadığı" kaydedildi.

"AHLAKEN KINANABİLİR"

Anne Emel Öner´in olaydan 3 gün sonra Harun Sezer´in ailesine haber vermesini de `ahlaken kınanabilir´ olarak değerlendiren mahkeme şu ifadelere yer verdi:

"Sanık Harun Sezer'in eşi Emel'in Alperen'in merdivenden düştüğü yönünde beyanda bulunduğunu belirtmiş ise de, mevcut otopsi raporu ve kendiliğinden ölen kişiye defin işlemi yapılması gerekirken, gizlice mezarlık içinde beton bir çukura gömülmesi nedeniyle bu savunmaya itibar edilmemiştir. Olayın ertesi gününden itibaren Emel Öner´in durumu kolluk kuvvetlerine bildirme imkanı varken bu yola başvurmamış, 3 gün beklemiş ise de, olay sırasında eşi tarafından darp edilmesi, olay ortaya çıkması halinde eski eşinin yakınları tarafından kendisinin de öldürüleceği korkusuyla hareket eden Emel Öner'in, olayı 3 gün boyunca kimseye bildirmemesi ahlaken kınanabilir bir davranış ise de, suça iştirak ettiği anlamına gelmeyeceği kanaatine varılmıştır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kabine Toplantısı BUGÜN mü? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı erkene alındı
GÜNDEMKabine Toplantısı öncesi geri sayım
Arkadaşını öldürüp polise teslim oldu
GÜNDEMArkadaşını öldürüp polise teslim oldu
Minibüs sırası kavgası cinayetle bitti
GÜNDEMMinibüs sırası kavgası cinayetle bitti
FECİ OLAY! Son dakika: Eğirdir Gölü'ne düşüp boğularak can verdi
GÜNDEMGöl kenarında akılalmaz ölüm!
GELİYOR! Son dakika HAVA DURUMU 10 Haziran: 6 bölge için yağmur uyarısı
GÜNDEM6 bölge için yağmur uyarısı
Siirt'te güvenlik korucusu şehit oldu
GÜNDEMSiirt'te güvenlik korucusu şehit oldu
Kayseri'de kayıp çift, tandıra gömülmüş halde bulundu
GÜNDEMKayıp çift, tandıra gömülmüş halde bulundu
Diyarbakır’da damat pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEMDiyarbakır’da damat dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da asayiş uygulaması: Aranan 411 kişi yakalandı
GÜNDEMİstanbul'da aranan 411 kişi yakalandı
İzmir'de işçi servisi beyaz eşya mağazasına çarptı: 12 yaralı
GÜNDEMİşçi servisi beyaz eşya mağazasına çarptı: 12 yaralı