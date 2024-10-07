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        Gerendal Gölü'ne artık araçla ulaşılabilecek

        Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Büyükçaltı köyü sınırlarında yer alan ve kalp şeklindeki görüntüsüyle dikkat çeken Gerendal Gölü, tamamlanan yol çalışması ile artık araçla ulaşılabilir hale geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:34 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:34
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        Gerendal'a araçla ulaşılabilecek
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        Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Büyükçaltı köyü sınırlarında bulunan Gerendal gölü, kalp şeklindeki görüntüsüyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Palu Kaymakamı Hulusi Teke'nin öncülüğünde yapılan çalışmalar sayesinde, göle ulaşım artık araçla mümkün hale geldi. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki yol çalışmaları ile köyden göle ulaşım kolaylaştırılırken, yol açma ve genişletme işlemleri de gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda yapılan altyapı hizmetleri, ziyaretçilerin konforunu artırmayı hedefliyor.

        Doğa yürüyüşleri, piknik alanları ve fotoğraf çekimleri için ideal bir mekan olan göl, yol çalışması ile birlikte bölgedeki turizmin gelişmesine de katkı sağlayacak.

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        #Elazığ Haberleri
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