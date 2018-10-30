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Gergedan boynuzu ve kaplan kemiği yasağını hafifleten Çin'e tepki

Çin'in, gergedan boynuzu ve kaplan kemiği ticaretini kısmen serbest bırakma kararı hayvan hakları kuruluşlarının tepkisine neden oldu. Uzmanlara göre karar, gergedan ve kaplanlara talebi artırabilir, bu da hayvanları koruma çabalarına zarar verebilir.

30.10.2018 - 19:06 | Güncelleme:

Çin'in, gergedan boynuzu ve kaplan kemiği ticaretini kısmen serbest bırakma kararı hayvan hakları kuruluşlarının tepkisine neden oldu.

Hem gergedanlar hem de kaplanların nesli, tükenme tehdidi altında.

Çin'de bu hayvanların ticareti 1993'ten beri yasaktı.

Ancak Çin hükümeti Pazartesi günü yeni bir düzenlemeyle doğal yaşam alanları dışında tutulan bu hayvanların kemiklerinin "bilimsel, tıbbi ve kültürel amaçlı" olarak kullanılmasına izin verdi.

Uzmanlara göre karar, gergedan ve kaplanlara talebi artırabilir, bu da hayvanları koruma çabalarına zarar verebilir.

Yüksek ateş, gut, menenjit ve uykusuzluk tedavisinde kullanılıyor

Geleneksel Çin tıbbında gergedan ve kaplanların önemli bir yeri var. Bu hayvanların parçaları, yüksek ateşin düşürülmesi, gut, uykusuzluk ve menenjit dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Ancak bunların gerçekten hastalıkların tedavisinde etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış değil.

Çin Devlet Konseyi'nin yasağın hafifletilmesiyle ilgili açıklamasında, gergedanların boynuzları ve kaplanların kemiklerinin tozunun sadece belli hastanelerde belli doktorlar tarafından kullanılabileceği belirtildi. Açıklamada, iznin sadece çiftliklerdeki hayvanları kapsadığı kaydedildi.

Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'ndan (WWF) yapılan açıklamada ise, kararın yaban hayvanlarını koruma çabalarına ağır bir darbe indireceği belirtilerek bunun "ciddi sonuçlar" doğurabileceği belirtildi. WWF, kararın yasa dışı hayvan ticaretini özendireceğini savundu.

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