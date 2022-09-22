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Haberler Gündem 3. Sayfa Geri dönüşüm tesisinde dumanlar yükseldi!
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Osmaniye'de, hurda geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında, atıkların depolandığı alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekip alevlere müdahale ediyor

Geri dönüşüm tesisinde dumanlar yükseldi!
Geri dönüşüm tesisinde dumanlar yükseldi!
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DHA

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki hurda geri dönüşüm fabrikasında, atıkların depolandığı alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

DHA'nın haberine göre, ilçedeki Osmaniye-Adana D-400 kara yolunda bulunan geri dönüşüm fabrikasındaki atıkların depolandığı alanda, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makineleriyle de hurda yığınlarını yangından kurtarmak için çalışma başlatıldı. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için müdahaleyi sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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