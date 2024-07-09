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        Haberler Gündem 3. Sayfa Geri manevra yaparken 2 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden oldu | Son dakika haberleri

        Düğünde otomobiliyle geri manevra yaparken yeğeninin ölümüne neden oldu

        Muş'ta çok acı bir olay meydana geldi. Katıldığı düğünden ayrılmak için otomobiliyle geri manevra yapan 23 yaşındaki Vefa Ç. 2 yaşındaki yeğeni Bünyamin Söylemez'e çarpıp ölümüne neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 16:33 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:52
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        Manevra yaparken yeğenini öldürdü!
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        Malazgirt ilçesi Tıkızlı köyündeki bir düğüne katılan Vefa Ç., akşam saatlerinde evine gitmek için otomobiline bindi. Geri manevra yapan Vefa Ç., aracın arkasında duran yeğeni Bünyamin Söylemez'e (2) çarptı.

        Otomobilin altında kalan Söylemez yaralandı. Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bünyamin Söylemez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazanın ardından gözaltına alınan Vefa Ç., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

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