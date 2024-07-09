Düğünde otomobiliyle geri manevra yaparken yeğeninin ölümüne neden oldu Muş'ta çok acı bir olay meydana geldi. Katıldığı düğünden ayrılmak için otomobiliyle geri manevra yapan 23 yaşındaki Vefa Ç. 2 yaşındaki yeğeni Bünyamin Söylemez'e çarpıp ölümüne neden oldu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.07.2024 - 16:33 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:52 facebook

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