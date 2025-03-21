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        Haberler İlandır Geri ödemesiz 20.000 TL avans fırsatı! Bankaya gitmeden kolay ve hızlı başvuru...

        Geri ödemesiz 20.000 TL avans fırsatı! Bankaya gitmeden kolay ve hızlı başvuru...

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        İlandır
        Giriş: 21.03.2025 - 09:43 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:43
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        Geri Ödemesiz 20.000 TL Avans
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        Çoğu zaman evdeki hesap çarşıya uymuyor ve acil nakit ihtiyaçları belirebiliyor. Böyle durumlarda "Ne yapsam?" diye kara kara düşünmenize gerek yok. Çünkü Yapı Kredi Mobil "AVANS20BIN" koduyla yeni müşteri olanlara geri ödemesiz 20.000 TL avans fırsatı sunuyor. Üstelik bankaya gitmeden, internetten kolay ve hızlı başvuru yaparak... "Peki nasıl olacak, ne yapmalıyım?" derseniz işte tüm detaylar...

        Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

        İhtiyaçlar hiç bitmiyor, ancak cebimizdeki para öyle mi? Ana giderler, ekstra masraflar, acil ödemeler derken nakite sıkıştığımız pek çok zaman olabiliyor. Hemen hemen herkesin yaşadığı bu durum son derece doğal ve çözümü de basit. Bankalar, yeni müşteriler çekmek için birbirinden cazip kampanyalar sunuyor. Onlardan biri de Yapı Kredi Mobil'in "AVANS20BIN" koduyla yeni müşteri olanlara geri ödemesiz 20.000 TL avans fırsatı! Eğer bütçenizi zorlayan ödemeleriniz veya acil nakit ihtiyacınız varsa bu fırsattan hemen yararlanabilirsiniz. Başvuru süreci çok basit ve hızlı! İşte detaylar...

        İnternetten hızlı ve kolay başvuru

        Geri ödemesiz 20.000 TL almak için bankaya gitmeye, uzun kuyruklar beklemeye gerek yok. İnternetten hızlı ve kolay başvuru yaparak 20.000 TL nakitinizi alabilirsiniz. İlk adım Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirmek ve ilk kez Yapı Kredili olmak. Uygulamayı hemen indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

        Yapı Kredili olmak için ikinci adım, uygulamada "Yapı Kredi Müşterisi Ol" menüsüne tıklamak ve bu esnada "AVANS20BIN" kodunu girmek. Ardından Yapı Kredi görüntülü işlem asistanlarına bağlanarak bilgilerinizi doğrulayabilir, işlemlere devam edebilirsiniz. Bunu ve diğer tüm bankacılık işlemlerini 08.00 ila 01.00 saatleri arasında istediğiniz yerden yapabilirsiniz.

        "AVANS20BIN" koduyla Yapı Kredi Mobil’den müşteri olmanızın ardından geri ödemesiz nakitinizi almak için yapmanız gerekenler ise şöyle:

        • Kredi kartı başvurusunda bulunmak ve başvurunuzu onaylatmak
        • 35.000 TL İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak
        • Bu şartları tamamladığınızda kredi kartınıza geri ödemesiz 20.000 TL bakiye yüklenecek ve dilediğiniz gibi kullanabileceksiniz.

        Başvuru ve katılım koşulları tüm detaylarıyla burada!

        • Kampanyadan 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında Yapı Kredi Mobil'i indirip "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımından ilerleyerek ve bu adımda bulunan referans kodu alanına “AVANS20BIN” kampanya kodunu girerek Yapı Kredi’ye ilk defa müşteri olanlar yararlanabilecek.
        • Yapı Kredi Mobil üzerinden Yapı Kredi müşterisi olunduktan sonra bireysel ihtiyaç kredisi ve kredi kartı başvurusunda bulunan müşterilerin, başvurusu Yapı Kredi tarafından değerlendirildikten sonra onaylanması ve kartının kullanıma açılması durumunda kişiler kampanyadan yararlanabilecek.
        • Yapı Kredi müşterisi olduktan sonra 31 Mart 2025 tarihine kadar en az 35.000 TL tutarında Bireysel İhtiyaç Kredisi kullanılması ve ödülün yatırılabilmesi için bu tarihe kadar kredi kartının açılması gerekmektedir.
        • Yapı Kredi müşterisi olduktan sonra kredi kartı onaylanan müşteriler Yapı Kredi Mobil üzerinden Kredi Kartlarım menüsü altındaki (+) butonuna basarak “Dijital Kart Tanımlama” seçeneği ile ya da kart seçimi yaptıktan sonra Daha Fazlası > Dijital Kart İşlemleri adımlarını izleyerek kurye sürecini beklemeden dijital kart oluşturabilir ve kampanyadan yararlanabilir.
        • 20.000 TL ödül tutarı müşterinin yeni açtığı kredi kartına artı bakiye olarak yüklenecektir.
        • Birden fazla kez bireysel ihtiyaç kredisi kullanılması durumunda sadece bir tanesi için ödül kazanılacaktır.
        • Ödüllendirme yapılabilmesi için ödüllendirme tarihinde müşterinin en az 1 adet kullanıma açık kredi kartı veya banka kartının olması gerekmektedir.
        • Karta artı bakiye yüklemesi, 7 Nisan 2025’a kadar yapılacaktır. Karta yansıması 2 iş gününe kadar sürebilir.
        • Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir ve en fazla 20.000 TL ödül kazanılabilir.
        • AVANS20BIN koduyla ilk kez müşteri olan kişilere 100 TL değerinde Worldpuan yüklemesi açık kredi kartına 7 iş günü içerisinde yapılacaktır.
        • Kredi başvuruları, Yapı Kredi Bankası'nın kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilmekte olup uygun bulunması durumunda kullandırım yapılır. Kredi başvuruları değerlendirirken KKB skoru, gelir bilgisi, demografik özellikler ve borçluluk durumu gibi kriterler dikkate alınır. Faiz oranları; müşteri profili, kredi tutarı ve vadesine göre değişiklik gösterebilir. Başvurular olumsuz sonuçlanabilir veya talep edilenin altında bir limit ile onaylanabilir.
        • Kampanya, başka indirim ve kampanyalarla birleştirilemez.
        • Yapı Kredi kampanyada değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

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