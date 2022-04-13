Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınavları Nisan ayı 9'u ile 10'unda gerçekleşti. Sınav merkezlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilen ATA AÖF vize dönemi sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler sınav sonuçlarına çevrildi. ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları 3 oturumda gerçekleşen sınavların tamamlanmasıyla birlikte erişime açıldı.