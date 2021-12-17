Fransa'dan İngiltere'ye dava 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Fransa, AB'nin İngiltere'ye balıkçılık lisansları konusunda yasal işlem başlatmasını talep etti.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Clement Beaune, "Önümüzdeki günlerde Avrupa Komisyonu'ndan, hakkımız olan lisanslar için İngiltere'ye dava açmasını isteyeceğiz" dedi.

Beaune'un açıklamaları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un balıkçılık krizindeki temsilciler ve yerel yetkililerle görüşmesinin ardından geldi. Fransa konuya ilişkin dava talebinde bulunacaklarını açıklamasının ardından konu ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu'nun Londra'ya daha fazla baskı yapmasını umduklarını dile getirdi.

FRANSA - İNGİLTERE KRİZİ

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar, belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.

Özellikle İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi karasularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden oldu.