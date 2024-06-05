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        Haberler Dünya Gerilim artıyor: İsrailli Bakan'dan, Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" çağrısı | Dış Haberler

        Gerilim artıyor: İsrailli Bakan'dan, Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" çağrısı

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, haftalık kabine toplantısında bu askeri gerilimin ele alındığını belirtti. Zohar "önleyici saldırı" yapılabileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 23:28 Güncelleme: 05.06.2024 - 23:50
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        İsrail ile Hizbullah arasında gerilim artıyor
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        İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

        Zohar, İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada, haftalık kabine toplantısında Hizbullah ile yaşanan askeri gerilimin ele alındığını belirtti.

        "Lübnan'a saldırıya hazırız" mesajı
        "Lübnan'a saldırıya hazırız" mesajı

        "Hamas'ı yok etme mücadelesini ertelemenin bize 7 Ekim felaketini getirdiğini açıkça söylemenin zamanı geldi." diyen Zohar, Hizbullah'a saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        "Hizbullah'ın (askeri) kabiliyetlerini yok etme mücadelesini ertelemek, bizim için daha büyük ve korkunç bir felakete yol açacak. Çatışma, henüz en üst noktaya ulaşmadan büyük bedeller ödüyoruz."

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        Zohar, "İran'a karşı yürütülecek savaşı ve nükleer kabiliyetinin yok edilmesini ertelemek İsrail'in yok olmasına yol açabilir." ifadeleriyle İran'a saldırının da ertelenmemesi gerektiğini savundu.

        İsrailli Bakan ayrıca, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kabine toplantısında İsrail'in kuzeyindeki durumun devam etmeyeceğini ve kuzeyde yaşayanların sağ salim evlerine döneceğini belirterek İran'a karşı "doğrudan savaştıklarını" vurguladığını aktardı.

        ABD: ENDİŞELİYİZ

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, İsrail'in kuzey sınırında Hizbullah ile artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Miller, halihazırda Gazze'de ateşkese ulaşılması için tarafların yoğun çaba gösterdiği dönemde İsrail'in kuzey sınırında Hizbullah ile yeni çatışma sürecine girmesinin, İsrail'e ve bölgedeki diğer aktörlere fayda getirmeyeceğini dile getirdi.

        "Bu konu, 7 Ekim'den itibaren yakından izlediğimiz ve oldukça endişeli olduğumuz bir konu. Buna diplomatik çözüm arayışındayız çünkü çatışmanın büyüdüğünü görmek istemiyoruz. Bu durum, toplamda İsrail'in güvenliğine ve bölgede istikrara zarar verecektir." diyen Miller, İsrail tarafının da kendilerine "diplomatik çözüm istediklerini" söylediğini aktardı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kuzeyde Hizbullah'a karşı "son derece güçlü bir eyleme hazır olduklarını" söylemesine ilişkin değerlendirme yapan Miller, İsrail'in iç işlerine karışamayacaklarını ancak bölgede, İsrail ile Hizbullah arasında büyük bir çatışma görmek istemediklerini vurguladı.

        Miller, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasının kuzeydeki tansiyonu da düşüreceğini belirterek, ateşkesin bir an önce sağlanmasının bu bakımdan da önemli olduğunu dile getirdi.

        TANSİYON YÜKSELİYOR

        İsrail Başbakanı Netanyahu, son açıklamasında, Hizbullah ile yaşanan gerilim devam ederken ülkesinin kuzeyde "son derece güçlü bir eyleme hazır olduğunu" söylemişti.

        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de dün, ülkenin kuzeyini ziyaret etmiş ve Hizbullah ile yaşanan gerilime dikkati çekerek, "Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır." demişti.

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

        Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

        *Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Hizbullah
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