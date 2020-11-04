Germencik Belediyesi'nden depremzedelere yardım - AYDIN

AA

Öndeş, belediye meclisi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan depremden dolayı evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için meclis olarak önemli bir karar aldıklarını söyledi.Depremden dolayı üzüntülü olduklarını aktaran Öndeş, "İzmir’e yardım eli uzatmak istiyoruz. Bu anlamda 50 bin liralık ayni yardımı meclisimizden geçirdik. AFAD’ın ihtiyaç olduğunu belirlediği hijyenik malzemeler gibi ürünleri temin edeceğiz. Hazırlayacağımız yardım paketlerini, meclis üyelerimiz ile birlikte depremzedelere ulaştıracağız." dedi.