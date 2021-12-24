Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Gestaş 2022'de 2 yeni hattı devreye alacak

Deniz taşımacılığı şirketi Gestaş, yeni yılda iki yeni hatta daha hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, hali hazırda bir gemiyle Erdek'ten Avşa-Marmara Adası-Paşalimanı Adası-Ekinlik adaları arasında seferler yapılan Güney Marmara Hattı'nda, gemi sayısı ve hat sayısı artacak. 2022'de, ikinci bir gemiyi hizmete sokacak şirket, Narlı-Paşalimanı Adası (Balıklı) ve Narlı-Marmara Adası seferlerini gerçekleştirecek.

Gestaş 2022'de 2 yeni hattı devreye alacak
HABERTURK.COM

Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara (Avşa-Erdek-Marmara Adası, Paşalimanı Adası, Ekinlik) Hattı'nda araç ve yolcu taşımacılığı yapan Gestaş, yeni yılda iki yeni hatta daha hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, hali hazırda bir gemiyle Erdek'ten Avşa-Marmara Adası-Paşalimanı Adası-Ekinlik adaları arasında seferler yapılan Güney Marmara Hattı'nda, gemi sayısı ve hat sayısı artacak.

2022'de, ikinci bir gemiyi hizmete sokacak şirket, Narlı-Paşalimanı Adası (Balıklı) ve Narlı-Marmara Adası seferlerini gerçekleştirecek.

HER ADAYA GÜNDE İKİ SEFER

Verilen bilgiye göre, haftanın her günü, saat 08.00 ve 15.30'da Narlı'dan Marmara Adası'na, saat 11.00 ve 17.45'te de Marmara Adası'ndan da Narlı'ya seferler düzenlenecek.

Narlı-Paşalimanı Adası (Balıklı) seferleri ise Narlı'dan kalkış 13.00 ve 20.00, Paşalimanı Adası (Balıklı)'dan kalkış 14.00 ve 21.00 olarak açıklandı.

Yeni hatla birlikte söz konusu iki adaya olan yolculuklardaki sefer sürelerinin yarıya ineceği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatlar aynı hızla inmeli
Koç yemek kartı sektörüne TokenFlex ile giriş yaptı
İŞ-YAŞAM Koç'tan dijital yemek kartı!
Bakanlıktan "fahiş fiyat ve kur indirimi" denetimi
İŞ-YAŞAM Bakanlıktan "fahiş fiyat ve kur indirimi" denetimi
Limancılık sektörü yılı yüzde 5 büyümeyle kapatacak
İŞ-YAŞAM Limancılıkta yüzde 5 büyüme beklentisi
Aylık ortalama işgücü maliyeti 5 bin 194 TL oldu
İŞ-YAŞAM Aylık işgücü maliyeti 5 bin 194 TL oldu
Rekabet cezalarının alt sınırı 47 bin 409 lira olarak belirlendi
İŞ-YAŞAM İşte rekabet cezalarında yeni alt sınır
Sayaçların tamir ve ayar ücretleri açıklandı
İŞ-YAŞAM Sayaçların tamir ve ayar ücretleri açıklandı
Ölçü aletlerinin muayene ve damgalama ücretleri belirlendi
İŞ-YAŞAM Muayene ve damgalama ücretleri değişti
Kuyumda yetki belgesi alma süresi uzatıldı
İŞ-YAŞAM Kuyumda yetki belgesi alma süresi uzatıldı
Son dakika: Büyük fonlar hisse sattı
İŞ-YAŞAM Kimler düştü?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.