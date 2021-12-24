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Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara (Avşa-Erdek-Marmara Adası, Paşalimanı Adası, Ekinlik) Hattı'nda araç ve yolcu taşımacılığı yapan Gestaş, yeni yılda iki yeni hatta daha hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, hali hazırda bir gemiyle Erdek'ten Avşa-Marmara Adası-Paşalimanı Adası-Ekinlik adaları arasında seferler yapılan Güney Marmara Hattı'nda, gemi sayısı ve hat sayısı artacak.

2022'de, ikinci bir gemiyi hizmete sokacak şirket, Narlı-Paşalimanı Adası (Balıklı) ve Narlı-Marmara Adası seferlerini gerçekleştirecek.

HER ADAYA GÜNDE İKİ SEFER

Verilen bilgiye göre, haftanın her günü, saat 08.00 ve 15.30'da Narlı'dan Marmara Adası'na, saat 11.00 ve 17.45'te de Marmara Adası'ndan da Narlı'ya seferler düzenlenecek.

Narlı-Paşalimanı Adası (Balıklı) seferleri ise Narlı'dan kalkış 13.00 ve 20.00, Paşalimanı Adası (Balıklı)'dan kalkış 14.00 ve 21.00 olarak açıklandı.

Yeni hatla birlikte söz konusu iki adaya olan yolculuklardaki sefer sürelerinin yarıya ineceği bildirildi.