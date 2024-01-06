Getafe, Enes Ünal'ın asist yaptığı kupa maçında Espanyol'u yenerek turladı Getafe, Enes Ünal'ın da sonradan oyuna dahil olduğu maçta Espanyol'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve İspanya Kral Kupası'nda tur atladı.

Anadolu Ajansı Giriş: 06.01.2024 - 23:15 Güncelleme: 06.01.2024 - 23:15 facebook

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