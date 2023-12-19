Getafe forması giyen Enes Ünal 7 ay sonra sahalara geri dönüyor!
İspanya Ligi takımlarından Getafe forması giyen ve sakatlığını atlatan milli futbolcu Enes Ünal, Atletico Madrid maçı kadrosuna alındı
Giriş: 19.12.2023 - 18:43 Güncelleme: 19.12.2023 - 18:43
İspanya LaLiga ekibi Getafe'de Enes Ünal gelişmesi yaşandı.
7 ay önce çapraz bağ sakatlığı yaşayarak sahalardan uzun süre uzak kalan milli golcü Enes Ünal, ligin 18. haftasında oynanacak Atletico Madrid maçı kadrosunda yer aldı.
İşte Getafe'nin açıklaması:
Sakatlanmadan önce geçtiğimiz sezon Getafe formasıyla 38 maçta 15 gol ve 5 asist üreten Enes, birçok Avrupa devinin radarına girmişti.