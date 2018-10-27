Getafe - Real Betis rakamlar

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Getafe, 28 Ekim 2018 Pazar günü Real Betis takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:00. 12 puanlı Getafe 10. sırada bulunuyor, Real Betis 12 puana sahip ve 11. sırada. Getafe son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Real Betis son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 134 kodlu maçı oynayanlar; Getafe galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.80, Real Betis galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Getafe son hafta oynanan Malaga maçında 0-1 kazandı.

Real Betis ise Leganes maçında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Getafe, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Real Betis ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Real Betis, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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