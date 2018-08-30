Getafe - Valladolid maçı istatistikleri

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Getafe, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Valladolid takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Getafe 3 puanla 11. sırada, Valladolid 1 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Getafe, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Valladolid son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 101. İddaa'da Getafe kazanır 1.55, berabere biter 3.10, Valladolid kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Getafe son hafta oynanan Valladolid maçında 3-1 kazandı.

Valladolid ise Getafe maçında 3-1 yenildi.

Getafe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Getafe, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Valladolid, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Valladolid, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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