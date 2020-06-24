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Getir, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla kapanan işletmeler ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle mama bulmakta zorlanan sokak hayvanları için geçtiğimiz harekete geçtiğini duyurdu.

Şirket, bu zor dönemde sokak hayvanlarının unutulmaması için HAYTAP iş birliği ile ‘Yardım Maması’ projesini başlattı.

Yapılan açıklamaya göre, sipariş verirken sepetlerine Yardım Maması’nı ekleyen kullanıcılar, bir ay boyunca sokak hayvanlarının beslenmesine destek verdi.

Duyarlılıkları ile projeye destek olan Getir kullanıcıları sayesinde 23 ton mama toplandığı açıklandı.

Proje çerçevesinde, Getir kullanıcılarının satın aldıkları mamalar HAYTAP’a teslim edildi. HAYTAP'ın, toplanan 23 ton mamayı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli, Sakarya ve Hakkari'deki sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanmaya başladığı kaydedildi.