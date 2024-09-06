Getir için Rekabet Kurulu'na başvuru
Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemi için Rekabet Kurulu'na başvuruldu
Giriş: 06.09.2024 - 11:20 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:20
Konuya ilişkin duyuru, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün nihai olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemi içini Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.
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