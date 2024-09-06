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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Getir için Rekabet Kurulu'na başvuru - İş-Yaşam Haberleri

        Getir için Rekabet Kurulu'na başvuru

        Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemi için Rekabet Kurulu'na başvuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:20 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:20
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        Getir için Rekabet Kurulu'na başvuru
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        Konuya ilişkin duyuru, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı.

        Buna göre, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün nihai olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemi içini Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.

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