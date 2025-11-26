Habertürk
        GetirFinans'tan bugüne özel altın, gümüş ve dövizde daha avantajlı kurlar

        Türkiye’nin ilk servis modeli bankacılık uygulaması GetirFinans, yeni ve mevcut müşterileri için 26 Kasım 2025 Çarşamba gününe özel olarak döviz ve kıymetli maden işlemlerini daha avantajlı kurlarla sunuyor.

        Bu kapsamda, GetirFinans’ta alış–satış arasındaki makas oranı düşüyor. GetirFinans, önümüzdeki iki gün boyunca kredi faizi avantajları ve getirpara kazandıran kampanyaları da devreye alacak.

        Döviz alım-satımında makası oldukça dar tutan GetirFinans, günlük dolar hesabı imkânı ile müşterilerine günlük faiz kazanma fırsatı sunarken, altın, gümüş ve paladyum yatırımlarında da avantajlı kur sağlıyor. GetirFinans uygulaması üzerinden birkaç adımda kolayca müşteri olunabilirken, döviz ve kıymetli maden işlemleri hızlı ve kolayca gerçekleştirilebiliyor.

        Fibabanka’nın güçlü bankacılık altyapısını Getir’in dijital deneyimiyle birleştiren platform, sunduğu iyi faiz oranları, ücretsiz para transferi, şimdi al sonra öde esnekliği ve rekabetçi seviyelerden döviz ve kıymetli maden alım-satımı ile Türkiye’nin 81 ilinden kullanıcılara ulaşıyor.

        Bankacılık hizmeti Fibabanka tarafından verilmektedir. Detaylar için getirfinans.com

