        GetirFinans'tan tek güne özel %0,99 faizli kredi fırsatı

        GetirFinans’tan tek güne özel %0,99 faizli kredi fırsatı

        Giriş: 25.11.2025 - 09:40 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:23
        GetirFinans'tan tek güne özel %0,99 faizli kredi fırsatı
        Basın Bülteni

        25 Kasım 2025

        GetirFinans’tan tek güne özel %0,99 faizli kredi fırsatı

        Türkiye’nin ilk servis modeli bankacılık uygulaması GetirFinans, kasım ayı fırsatlarını bankacılık sektörüne taşıyarak 25 – 28 Kasım 2025 tarihleri arası 4 gün boyunca müşterilerine her gün farklı bir fırsat sunacak. 25 Kasım’a özel olarak, kasım ayı kampanyalarından faydalanmak isteyen müşterilere avantajlı oranda kredi fırsatı sunan GetirFinans, önümüzdeki üç gün boyunca döviz ve kıymetli maden alım-satımlarında avantajlı kur fırsatının yanı sıra kredi faizi avantajları ve getirpara kazandıran kampanyaları da devreye alacak.

        GetirFinans’ın tüm müşterileri, yeni müşteri şartı aranmadan, 25 Kasım 2025 Salı günü yapacakları başvurunun onaylanması halinde 15 bin TL'ye kadar 3 ay vadeli, aylık %0,99 faiz oranıyla kredi kullanabilecek. Her müşterinin yalnız bir kez yararlanabileceği kampanyaya GetirFinans uygulamasından başvurup krediyi dakikalar içinde kullanmak mümkün.

        Kredide şeffaf yaklaşımıyla dikkat çeken GetirFinans’tan kredi kullananlar tahsis ücreti masrafıyla da karşılaşmıyor.

        Fibabanka’nın güçlü bankacılık altyapısını Getir’in dijital deneyimiyle birleştiren GetirFinans, hızlı, şeffaf ve avantajlı hizmet anlayışıyla kısa sürede Türkiye’nin dört bir yanından müşterilere ulaştı. İyi faiz oranları, ücretsiz para transferi, şimdi al sonra öde esnekliği ve rekabetçi seviyelerden döviz ve kıymetli maden alım-satımı gibi finansal hizmetler sunuyor.

        Kampanya detayları:

        • Kampanya 25 Kasım 2025 tarihinde geçerlidir.
        • Kampanya kapsamında aylık %0,99 faiz oranından yararlanabilirsiniz.
        • Kampanya kapsamında kullanabileceğiniz maksimum kredi tutarı 15.000 TL, maksimum vade ise 3 aydır.
        • Avantajlı faiz oranı hayat sigortası ile kullanılan krediler için geçerlidir.
        • Avantajlı faiz oranlı krediden kampanya tarihi boyunca yalnızca bir kez yararlanabilirsiniz ve yararlanma sonrasında cayma veya kredinin kapatılması halinde sonraki kredi kullanımları kampanya kapsamında değerlendirilmez.
        • 000 TL için aylık %0,99 faiz oranı ile 3 ayda kullanacağınız kredinin yıllık maliyet oranı %16,5855’tir. Yıllık maliyet oranına sigorta primi dahil değildir.
        • Fibabanka, banka politikaları gereği uygun görmediği müşterilerin, müşteri olma başvurularını kabul etmeme hakkına sahiptir.
        • Bankacılık hizmetleri Fibabanka tarafından verilmektedir. Kredi başvuruları, banka kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir.
        • Kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı sonlandırma hakkı Fibabanka ve getirfinans'a aittir.

        Ayrıntılı bilgi ve başvuru için getirfinans.com

        İlandır

