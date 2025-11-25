Basın Bülteni

25 Kasım 2025

GetirFinans’tan tek güne özel %0,99 faizli kredi fırsatı

Türkiye’nin ilk servis modeli bankacılık uygulaması GetirFinans, kasım ayı fırsatlarını bankacılık sektörüne taşıyarak 25 – 28 Kasım 2025 tarihleri arası 4 gün boyunca müşterilerine her gün farklı bir fırsat sunacak. 25 Kasım’a özel olarak, kasım ayı kampanyalarından faydalanmak isteyen müşterilere avantajlı oranda kredi fırsatı sunan GetirFinans, önümüzdeki üç gün boyunca döviz ve kıymetli maden alım-satımlarında avantajlı kur fırsatının yanı sıra kredi faizi avantajları ve getirpara kazandıran kampanyaları da devreye alacak.

GetirFinans’ın tüm müşterileri, yeni müşteri şartı aranmadan, 25 Kasım 2025 Salı günü yapacakları başvurunun onaylanması halinde 15 bin TL'ye kadar 3 ay vadeli, aylık %0,99 faiz oranıyla kredi kullanabilecek. Her müşterinin yalnız bir kez yararlanabileceği kampanyaya GetirFinans uygulamasından başvurup krediyi dakikalar içinde kullanmak mümkün.