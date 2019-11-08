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Gevşemelere bağlı idrar kaçırma sorununa ameliyatsız çözüm var mı?

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Gevşemelere bağlı idrar kaçırma sorunu, uygun hastaya uygulanan lazer işlemi ile ameliyatsız çözüme kavuşturulabiliyor. İşlem sonucunda yaşam kalitesi artan kişi günlük yaşamına çok hızlı şekilde geri dönebiliyor

Gevşemelere bağlı idrar kaçırma sorununa ameliyatsız çözüm var mı?

Son yıllarda lazer teknolojisinin jinekolojik alanda da kullanılmaya başlanmasıyla, çoğu soruna ameliyatsız çözüm sağlanır oldu. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, lazer uygulamasının ilk tercih olmasının birçok nedeni var. Bunların başında gülme, öksürme, ağır kaldırma gibi karın içi basıncı artıran ve mesane boynunun sarkmasıyla idrar kaçırmaya neden olan durumlara karşı cerrahisiz uygulanabilmesi, kişinin işlem sonrası günlük yaşama hemen dönebilmesi, ameliyat komplikasyonlarının olmaması ve doğum yapmayı planlayanlarda engel oluşturmaması gibi nedenler bulunuyor. Hisar Hospital Intercontinental Kadın Sağlığı ve Doğum Bölümü Uzmanı Op. Dr. Nur Beştay, idrar kaçırmada cerrahi tedaviler dışındaki yöntemler hakkında önemli bilgiler veriyor.

 LAZER İLE TEKRARLAYAN ENFEKSİYONLAR DA TEDAVİ EDİLİYOR

Vajen içine uygulanan laser sayesinde, bu bölgedeki gevşemeler, cilt bozulmaları, menopoza bağlı olumsuz değişimler, tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar, menopoza bağlı vajinal kuruluk tedavi edilebildiği gibi gevşemelere bağlı idrar kaçırma sorunu da çözüm buluyor.  Genişleme ve anatomik yapısının bozulmasıyla enfeksiyonlara açık hale gelen vajen, laser tedavisi ile düzeltildiğinde tekrarlayan enfeksiyonlar da tedavi edilmiş oluyor. Bu genişlemenin, kişilerin cinsel yaşamında olumsuzluklara neden olabildiği ve cerrahisiz laser uygulamalarının çözüm olarak ilk sırada yer aldığı belirtiliyor. Op. Dr. Nur Beştay, “Hasta memnuniyeti son derece yüksek olan laser tedavilerinde, kişiye göre değişen kolajen yapısına bağlı olarak, tekrarlayan seanslar gerekebiliyor” diyor.

İDRAR KAÇIRMA SORUNUNA ÇÖZÜM

Laser işleminde, cilt altı kolajen dokusu uyarılarak dokunun bağ yapısı kuvvetlendiriliyor ve vajen normal yapısına ulaşıyor. Kolajen dokunun artması, vajende cilt altı kolajeni kalınlaştırıyor ve daralma oluşuyor. İşlem mesane boynu ve idrar çıkış bölgesine uygulandığında, doku gevşemesine bağlı sarkmalar tedavi edilmiş ve idrar kaçırma sorunu çözülmüş oluyor.

İDRAR KAÇIRMAYA NEDEN OLABİLECEK DİĞER NEDENLER

Vajendeki kolajen kaybı, geçirilen hastalıklar, genetik yapı, doğumlar, sigara kullanımı, menopoz ve diğer hormonal değişimler, şeker hastalığı ve benzeri bazı sistemik hastalıklara bağlı olabiliyor. Laser ile idrar kaçırma tedavisi yapılabilmesi için, doku sarkmalarına bağlı idrar kaçırma problemi dışında kalan idrar kaçırmaya yol açabilecek diğer sebeplerin de araştırılması ve varsa  bunlara yönelik tedavi planlanması gerekiyor.

KİLO PROBLEMİ VE KRONİK HASTALIKLAR KONTROL ALTINDA OLMALI

Kilo kontrolü, kronik hastalıkların tedavisi, ürolojik problemlerin düzeltilmesi, varsa enfeksiyonların tedavisi, menopozal hastalarda hormon replasmanı, kontrendike ilaçların kesilmesi, nörolojik problemlerin çözümü gibi tedavi adımları, idrar kaçırma problemine geniş yelpazeden bakılması sonucunda sağlanıyor.

SİZE EN UYGUN TEDAVİ SEÇİMİ İÇİN DOKTORUNUZA DANIŞIN

Laser tedavileri; Jinekolojide rahim ağzı yaralarının tedavisinde, vajen ve cilt gençleştirmede, scleroderma gibi bazı cilt hastalıklarında, tekrarlayan vajen iltihaplarında, gebeliğe bağlı çatlaklarda, doğum ve dikiş izlerinin tedavisinde, dış dudak estetiği ve renk açma ile genital ağrı (vulvodini) tedavisinde de kullanılıyor. Laser tedavilerinin, ameliyatlara ek olarak veya beraberinde PRP gibi başka tedavi yöntemleriyle birlikte kullanılabileceği de belirtiliyor.

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