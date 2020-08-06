Gezen Sinema yola çıkıyor

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Yaşadığı coğrafyada sinemaya gitme imkânı bulamayan çocukları sinemayla buluşturmak üzere geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hazırlanan 'Gezen Sinema Tırı' bu yıl yine şehir şehir gezecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında 7 - 8 Ağustos tarihlerinde M1 Adana AVM ev sahipliğinde büyük küçük herkesi ‘ücretsiz' olarak sinemayla buluşturmaya hazırlanan Gezen Sinema Tırı, covid-19 salgını sonrası alınan önlemlere uygun hale getirildi.

Eklenen teknik ekipmanlarla açık havada ve sosyal mesafeye uygun gösterimler yapmak üzere yeniden düzenlenen Gezen Sinema Tırı'na, gündüz ve gece ışığına uygun 6x4 metre ölçülerinde yeni bir perde ile dış mekânda yayın yapacak ses sistemi eklenerek açık hava izleyici kapasitesi 500'e yükseltildi.

Proje kapsamında gündüz iki seans halinde çocuk filmleri, akşam Türk sinemasının iz bırakmış birbirinden değerli filmleri seyircilerle buluşacak.

Gezen Sinema Tırı, 7 Ağustos Cuma günü M1 Adana AVM bahçesinde ilk ziyaretçilerini sinema ile buluşturacak. Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde yediden yetmişe herkesin sinema ile buluşturulması hedeflenen etkinlik kapsamında eylül ayının sonuna kadar açık hava film gösterimlerine devam edilecek, sonrasındaki gösterimler geçtiğimiz yıl olduğu gibi öğrencilere yönelik olarak tır içerisinde yer alan 80 kişilik özel salonda sürdürülecek