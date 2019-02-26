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Fotoğraf sanatçısı Gökhan Yolcu, 8-10 yaş arası çocuklara fotoğrafçılık öğretmek için karavanıyla köy köy gezerek okullarda "Hayat Yolculuğunun Fotoğrafını Sen Çekebilirsin" projesini başlattı.
AA'nın haberine göre yolcu, öncelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden seçilmiş köy okullarında okuyan çocuklara oyun ve keşiflerle fotoğrafçılık dersleri verecek.
Gezgin fotoğrafçı Gökhan Yolcu, yaptığı açıklamada, fotoğrafçılığa lise yıllarında hobi olarak başladığını, daha sonra tanıtım fotoğrafçılığı ve Devlet Tiyatrolarında sahne fotoğrafçılığı ile profesyonel yaşamını sürdürdüğünü anlattı.
Yolcu, 30 yıllık fotoğrafçılık hayatında 2 bin 500 kişiye "temel fotoğrafçılık", "dijital temas", "stüdyo fotoğrafçılığı" dersleri verdiğini, "Gökhan Yolcu-Sahne Fotoğrafçılığı Atölyesi" eğitmenliği yaptığını belirtti.
Devlet Tiyatroları, Eskişehir Şehir Tiyxatroları, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü ve Tiyatro Bölümü gibi kurumlarla ve çeşitli özel tiyatrolarla fotoğraf çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yolcu, Engelsiz Fotoğraf Derneği ile engelli çocuklarla fotoğraf çalışmalarına katıldığını dile getirdi.
HAYAT YOLCULUĞUNDA FOTOĞRAF
Fotoğraf sanatçısı Yolcu, 8-10 yaş arası çocuklara "fotoğraf yoluyla cümle kurmayı öğretmek" için karavanıyla köy köygezerek seçilmiş okullarda "Hayat Yolculuğunun Fotoğrafını Sen Çekebilirsin" projesini başlattığını söyledi.
Öncelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden seçilen okullar için köyden köye gezerek duraklayacaklarını, iki hafta boyunca günde 90 dakika, oyunlarla derslerini yürüteceklerini belirten Yolcu, projeye Milli Eğitim Bakanlığının da destek vereceğini ifade etti.
Yolcu, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Projeye ilk olarak Kars'ın Selim ve Sarıkamış, Bingöl'ün Karlıova ilçelerindeki bazı köy ilkokulların 3. ve 4. sınıf ögrencileri ile başlıyoruz. Karlıova'da, köy okullarında, üyesi bulunduğum Engelsiz Fotoğraf Derneği Başkanı Mebrur Hatunoğlu ile down sendromlu çocuklarla fotoğraf eğitimi yapacağız. Bizi davet etmek isteyen ilçeleri bekliyoruz. Okullarda uygulanacak eğitim projesi ile çocuklara 'camera obscura' ve kara kadraj teknikleriyle görme biçimlerini öğreterek doğaya, onların köylerinde olup bitenlere, evlerine, aile ve arkadaşlarına bir fotoğraf çerçevesinden bakmanın farkını anlamalarını sağlarken, yaratıcı ve kolektif bir çalışma yapmanın ve sonunda bir eser ortaya çıkarıp sergilemenin keyfini yaşatmayı amaçlıyoruz."
HİKAYELERİNİ FOTOĞRAFLARLA DA ANLATACAKLAR
Öğrencilerin fotoğraf ile duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamaya çalışacaklarına işaret eden Yolcu, "Zor koşullarda yaşayan köy çocuklarının, fotoğraf makineleri aracılığıyla çevrelerini, arkadaşlarını, doğayı daha yakından tanımaları ve yaşamlarının tüm ayrıntılarına daha alıcı gözle bakabilmelerini istiyoruz. Fotoğraf eğitimini alan öğrenciler, kendilerini, düşüncelerini ifade edebilme, özgüvenlerini geliştirme, yaratıcılıklarının önünü açma imkanına da sahip olacak. Böylece, yaşamın hemen her alanında doğru tercihler yapabilmelerine de küçük bir katkı vermiş olacağız." değerlendirmesini yaptı.
Projelerinde, fotoğraf çekmenin eğlendirici tarafının yanı sıra proje süresince hem eğitsel hem eğlendirici eğitimler düzenleyeceklerini anlatan Yolcu, "Müfredat programı, belli bir disiplinle, kitap sevgisi, okuma alışkanlığı yanında, paylaşım amaçlı, ayrımcılığa yer vermeyen ve ortaklaşa üretimi özendiren bir yapıda oluşturuldu" dedi.
Köy okullarındaki çalışmalarının karton, pastel boya, büyüteç gibi kırtasiye malzemeleri yanında birer kompakt fotoğraf makinesiyle yürütüleceğini dile getiren Yolcu, "Kartonlarla oluşturulacak çalışmalarda çocuklar, günler içinde dürbün, kadraj, hikaye canlandırma gibi oyunsu aşamalarla fotoğrafa, fotoğrafla bir hikaye anlatmaya doğru yol alacak" diye konuştu.
Her çalışma sonunda okullarda fotoğraf sergisi düzenlenmesinin hedeflendiğini aktaran Yolcu, "Proje, köy okullarındaki çocuklara güzel bir pencere açacağı gibi, o çocukların yaşadıkları saf ve temiz dünyayı kendi fotoğraf kareleriyle bizlere tanıtmalarını da sağlayacak. Amacımız fotoğraf sergilerinin, büyük şehirlerimizde de tekrarlanması ve ayrıca foto-kitap gibi yayınlarla kalıcı olmasını sağlamak" sözlerine yer verdi.
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