Geziye çıkmak isteyen kadının akılalmaz planı: İzin verilmeyince kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?

Bazen insanlar çalışmak istemeyebilir ve başka planlar yapabilir. Ancak bu istekleri patronları tarafından kabul görmeyebilir. Tam da böyle bir durumla karşı karşıya kalan Ariane Chance adlı bir kadın, ikiz kız kardeşi ile bir plan yaptı. Bu planları ise dikkatsizlikleri yüzünden altüst oldu. İşte, ikizlerin planına ve nasıl yakalandıklarına dair detaylar...