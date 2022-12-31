Denizli’nin Kale ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; A.K. (22) ve Y.K. (22), Bodrum'dan gezmek için geldikleri Kale ilçesinde paraları bitince ilginç bir yönteme başvurdu. Gençler gözlerine kestirdikleri imam Mehmet F.'nin (45) koyunlarını, geldikleri arabaya yükleyerek kaçtılar. Durumu fark eden imamın ihbarı üzerine JASAT ve Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.