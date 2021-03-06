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Ghezzal 11. asistini yaptı!

Süper Lig’in 29. haftasında Gaziantep FK’yı konuk eden ve sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal ilk golde yaptığı asistle 11. asistine ulaştı.

Ghezzal 11. asistini yaptı!

Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Gaziantep FK maçının 15. dakikasında Aboubakar’a attırdığı golle bu sezonki 11. asistini yaptı. Ligde asist krallığında zirvede yer alan Ghezzal, 8 asisti bulunan Max Gradel ile arasındaki asist farkını da 3’e çıkarmış oldu. Bu sezon 7. haftada Yeni Malatyaspor, 10. haftada Fenerbahçe, 11. haftada Kasımpaşa, 13. haftada BB Erzurumspor, 14. haftada Ankaragücü, 15. haftada Sivasspor, 21. haftada Göztepe ve 23. haftada Antalyaspor maçlarında 1’er asist yapan Ghezzal, 18. haftadaki Hatayspor mücadelesinde de 2 asist yapmıştı.

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