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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ghezzal devam edemedi, genç Yakup Arda Kılıç ilk kez forma giydi - Beşiktaş Haberleri

        Ghezzal devam edemedi, genç Yakup Arda Kılıç ilk kez forma giydi

        Beşiktaş´ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Geçenlerde A Takım kadrosuna dahil edilen Yakup Arda Kılıç, siyah-beyazlı formayı ilk kez giyme sevinci yaşadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 21:39 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:39
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        Genç Yakup Arda ilk kez forma giydi
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        Beşiktaş´ın Gaziantep FK´yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında Rachid Ghezzal, sakatlık yaşayarak kenara geldi.

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        19´uncu dakikada oyun durduğu anda kendini yere bırakan Cezayirli kanat oyuncusu, oyuna devam edemedi. Rachid Ghezzal´ın yerine altyapıdan kadroya dahil edilen 18 yaşındaki Yakup Arda Kılıç oyuna dahil oldu.

        Oyuncu değişikliğini yaşandığı anlarda taraftarlar Rachid Ghezzal´ı ıslıklarla protesto etti.

        YAKUP ARDA KILIÇ İLK KEZ FORMA GİYDİ

        Öte yandan Burak Yılmaz´ın takımın başına getirilmesinin ardından A takım kadrosuna dahil edilen Yakup Arda Kılıç, siyah-beyazlı formayı ilk kez giyme sevinci yaşadı. İlk kez bir maç kadrosuna dahil edilen 18 yaşındaki kanat oyuncusu, 21´inci dakikada Ghezzal´ın yerine oyuna dahil oldu.

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