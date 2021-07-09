Beşiktaş'ta Galatasaray'ın da kanca attığı Rachid Ghezzal'ın takıma kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Cezayirli oyuncunun menajeri Anoir Fazuli ile dün Vodafone Park'ta bir görüşme gerçekleşti.

Başkan Çebi, "Ghezzal ile ilgili görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Temaslarımız devam edecek" dedi. Tarafların bugün de bir araya geleceği öğrenildi.

Öte yandan Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli'nin "Beşiktaş ile yaptığımız ilk görüşmede anlaşamadık. İkinci görüşmeyi bu akşam (dün) saatlerinde yaptık. Henüz anlaşma noktasına gelemedik. Görüşmeler bir süre daha devam edecek. Bekleyip göreceğiz" sözleri kafaları karıştırdı.