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Ghezzal'ın 11'de olması bekleniyor

Beşiktaş, Cumartesi günü oynayacağı Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Valerien İsmael'in bu maçtaki en büyük kozu, sakatlığını atlatan ve hafta boyunca takımla çalışan Rachid Ghezzal olacak

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  • Ghezzal'ın 11'de olması bekleniyor - Beşiktaş haberleri

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.
  • Ghezzal'ın 11'de olması bekleniyor - Beşiktaş haberleri

    Bu maç öncesinde Salih Uçan'dan gelen haber, teknik heyeti üzdü. Fenerbahçe karşılaşmasının ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden 28 yaşındaki futbolcunun MR görüntülemesinde, gerilme ve ödem tespit edildi. Salih Uçan, Giresun deplasmanında görev yapamayacak.
  • Ghezzal'ın 11'de olması bekleniyor - Beşiktaş haberleri

    Teknik direktör Valerien İsmael’in orta sahayı Gedson, Josef de Souza ve Dele Alli'den oluşturması bekleniyor.
  • Ghezzal'ın 11'de olması bekleniyor - Beşiktaş haberleri

    Fransız çalıştırıcının bu maçtaki en büyük kozu, sakatlığını atlatan ve hafta boyunca takımla çalışan Rachid Ghezzal olacak.
  • Ghezzal'ın 11'de olması bekleniyor - Beşiktaş haberleri

    Cezayirli oyuncunun 11'de forma giymesi halinde Muleka yedek kulübesinde oturacak.
  • Ghezzal'ın 11'de olması bekleniyor - Beşiktaş haberleri

    N’Koudou ise bireysel çalışmalarına devam ediyor. 27 yaşındaki futbolcunun Giresun'a götürülme ihtimali bulunuyor. Valerien İsmael, N’Koudou konusundaki kararını son taktik antrenmanın ardından verecek.
  • Ghezzal'ın 11'de olması bekleniyor - Beşiktaş haberleri

    Hafta boyunca taktik çalışmalara ağırlık veren teknik direktör Valerien İsmael, deplasmandan galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor.
  • Ghezzal'ın 11'de olması bekleniyor - Beşiktaş haberleri

    3 maçlık galibiyet özlemini bitirmeyi hedefleyen siyah beyazlılar, Trabzonspor mücadelesinden önce kazanarak moral bulmak istiyor.

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