Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde ilk 11'de başlayan ve sonrasında sakatlığı nedeniyle kenara gelen Valentin Rosier'deki düşüş dikkat çekiyor. Fransız yıldızın dün gece uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklanırken Dünya Kupası arasından sonra takıma döneceği bildirildi.

DERBİDEN SONRA ELEŞTİRİ Sezona iyi başlayan Rosier'in form grafiğinin inişe geçmesi ise merak konusu oldu. Galatasaray derbisinde oyunda kaldığı ilk yarıda hatalarıyla dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör Şenol Güneş de eleştirdi.

GHEZZAL DE OLMAYINCA... Rachid Ghezzal'in de bu sezon uzun süredir sakatlıklarla boğuşuyor olması, Rosier'in performansındaki önemli faktörlerden birisi oldu. Cezayirli yıldızla oynadığı anlarda iyi bir uyum yakalayan Fransız oyuncu, Ghezzal'siz süreçte ise adeta dibe vurdu.

TEK MAÇTA 90 DAKİKA! Bu sezon oynanan 13 maçta da ilk 11'de başlayan Rosier, bu sezon Ghezzal'le sadece Kayserispor maçında 90 dakika oynarken sonrasında ise 4 maçta sadece 136 dakika birlikte görev aldı.