Giannis Alafouzoz, Fatih Terim'in geliş sürecini anlattı

"ACUN'UN OFİSİNE GİTTİM VE FATİH TERİM'İ GÖRDÜM"

Fatih Terim'i seçim sürecini anlatan Alafouzos, "Ekim ayında uygun teknik direktör aramaya başlamıştık çünkü işlerin kötüye gitmeye bşaladığını görebiliyordum. Zorlu maçlarda kazanmaya çalışmak için gereken istek ve tutkuya sahip değildik. Maccabi maçından sonra bir değişiklik yapılması gerektiğine karar verdim. O sırada bulabildiğimiz tek teknik direktör Sousa'ydı. Kendisiyle Madrid'de görüştüm ancak kadrodan bir oyuncunun çıkarılmasıyla ilgili bir talebi oldu. Biz de bunun doğru olmadığını, takım içinde sorun yaratacağını düşündük. Onu beğenmeme rağmen ilerleme sağlayamadık. Acun Ilıcalı ile çok iyi arkadaşız. O dürüst ve mütevazi bir adam. O da yardımcı oldu. Ona durumu anlatıyordum ve, "Harika bir insan, kazanan ve lider olan bir arkadaşım var. Onu tavsiye ediyorum." dedi. 25 Aralık'ta Acun'un Türkiye'deki ofisine gittim ve sayın Fatih Terim'i gördüm. Karakter olarak ve yaydığı enerjiyle onu gerçekten sevdim. Arabuluculuk ve Acun sayesinde kabul etti." dedi.