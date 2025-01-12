GİB 2024'te sahada 1,1 milyon kayıt dışı denetim gerçekleştirdi

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelesini aralıksız sürdüren GİB, bu kapsamda saha denetimlerine de ağırlık verdi.

Başkanlık, vergi kayıp ve kaçağını önlemek, uyumsuz mükellefleri tespit etmek için analizler gerçekleştiriyor ve buna göre denetlenecek mükellef gruplarını tespit ediyor. Ayrıca ihbar ve şikayetlerle sahadan gelen öneriler de değerlendirilerek denetim alanları seçiliyor.

GİB, 2024 yılında çok sayıda sektörde KDV oran uyumsuzluğu, belge düzeni, ödemelerin kayıtlarla uyumu gibi kayıt dışılığa sebep olabilecek hususları denetledi. Bu çalışmalara bandrollü ürün ve akaryakıt ürünlerine yönelik denetimler de dahil edildi.

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Böylece, birçok konu ve sektörü kapsayan 1 milyon 125 bin 410 saha denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde tespit edilen uyumsuzluklar nedeniyle 7,4 milyar lira ceza kesildi.

Denetimlerde, 32 bin 255 kişinin hiç vergi kaydı olmadan tamamen kayıt dışı çalıştığı tespit edildi. Bu tespitler üzerine gerekli işlemler tamamlanarak 10 milyar lira vergi tahakkuk ettirildi.

Kira geliri beyan eden mükellef sayısı 376 bin arttı

Başkanlığın kira gelirlerine yönelik 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmada içinde kiracı olduğu değerlendirilen 425 bin konutta yoklama yapıldı.

Bu kapsamda 376 bin yeni mükellefin beyanname vermesi sağlandı. Böylece 2024 yılına ilişkin beyanname veren mükellef sayısında bir önceki yıla göre yüzde 26 artış meydana geldi.

Çalışma, 55 bine yakın mükellefin de geçmiş yıllara ait kira beyannamesi vermesini sağladı. Verilen bu beyannamelerle 3,1 milyar lira kira geliri beyan edildi.

GİB tarafından bu yıl da kira gelirlerinin doğru beyanı için benzer çalışmalar yapılacak.

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Bandrollü ürünlere özel takip

Öte yandan, tütün ve alkollü içkilerde 2007 yılında başlayan bandrol uygulamasıyla bu ürünlerin kaçak veya kayıt dışı olup olmadığı kolaylıkla tespit edilebiliyor. Gelir İdaresince bu alanda yetiştirilmiş bandrol ekipleriyle denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Bandrol ekipleri, 2024 yılında 16 milyondan fazla sigara ve alkollü içki ile yaklaşık 600 milyon dal makaronu denetledi. Bu denetimlerde kaçak olduğu tespit edilen 2 milyon sigara ve alkollü içki ürünü ile 120 milyon dal makaron, adli sürecin başlatılması amacıyla kolluk kuvvetlerine bildirildi.