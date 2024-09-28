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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gıda ambalajları için yeni dönem: Uymayana ceza yolda - İş-Yaşam Haberleri

        Gıda ambalajları için yeni dönem: Uymayana ceza yolda

        İşletmeciler, ürünlerde kullandıkları parti numarası veya işaretinin uygunluğunun kaydını tutacak. Talep edilmesi halinde bu bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulacak. Belirlenen sembol veya işaretleri taşımayan gıdalar piyasada satışa sunulamayacak. Tebliğe aykırı davrananlar hakkında "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"nun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 16:44 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:44
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        Gıda ambalajları için yeni dönem: Uymayana ceza yolda
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        Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenilirliğinin temininin sağlanması, tüketici sağlığı ve menfaatlerinin korunması amacıyla harekete geçerek, "Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ Taslağı" hazırlayarak görüşe sundu.

        Gıdanın ait olduğu partinin (aynı koşullarda üretilen, imal edilen veya ambalajlanan bir gıdanın satış birimleri topluluğu)​​​​​​​ tanımlanmasını sağlayan işaretlemeye ilişkin usul ve esaslar belirlenirken, gıdaların parti ve parti/lot numarası/işareti tanımları detaylandırıldı.

        Düzenleme kapsamında, ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan bir işaret, harf, sembol veya numara taşımayan gıdalar piyasaya arz edilemeyecek.

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        KAPSAM DIŞINDA TUTULAN ÜRÜNLER

        Geçici depolara, hazırlama veya ambalajlama tesislerine satılan veya gönderilen, üretici birliklerine sevk edilen ve hazırlama veya işleme tesislerinde hemen kullanılmak üzere toplanan tarımsal ürünlerle, son tüketiciye satış noktasında hazır ambalajlı olmayan, satın alan kişinin talebi doğrultusunda paketlenen veya doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan gıdalara bu hüküm uygulanmayacak.

        En geniş yüzeyi 10 santimetrekareden küçük olan ambalajlarla, partinin tanımlanmasını sağlayan işaretin veya numaranın birleşik ambalaj üzerinde yer alması koşuluyla kişiye servis edilen porsiyon dondurmalar ve yenilebilir buzlar da kapsam dışında tutuldu.

        TALEP HALİNDE BAKANLIĞA SUNULACAK

        Parti numarası veya işareti her seferinde gıda üreticileri tarafından belirlenecek. Parti işareti veya numarası, işletmecilerden biri veya diğerinin sorumluluğu altında belirlenerek işaretlenecek.

        Etiket üzerindeki diğer işaretlemelerden açıkça ayırt edilebildiği durumlar hariç olmak üzere, parti işaretinin veya numarasının önünde "P" veya "L" harfi yer alacak.

        Hazır ambalajlı gıdalarda parti işareti veya numarası ve gerektiğinde "P" veya "L" harfi, doğrudan hazır ambalajın üzerinde veya bu ambalaja yapıştırılmış bir etiket üzerinde yer alacak.

        Hazır ambalajlı olmayan gıdalarda parti işareti veya numarası ve gerektiğinde "P" veya "L" harfi, paketin veya kabın üzerinde veya bunların olmaması durumunda ilgili ticari belgelerin üzerinde bulunacak.

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        Etiket üzerinde tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihinin en az gün ve ay olarak bu sırayla kodlanmadan belirtiliyorsa, bu tarih parti numarası olarak kullanılabilecek. Bu durumlarda etiket veya ambalaj üzerinde, "Parti/lot numarası, son tüketim tarihi/tavsiye edilen tüketim tarihidir." ibaresine yer verilecek.

        Gıda işletmecileri gıda etiketi ya da ambalajında kullandıkları parti numarası veya işaretinin düzenlemede yer alan parti tanımına uygunluğunun kaydını tutacak, talep edilmesi halinde de Bakanlığa sunacak.

        İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

        Tebliğ taslağı, "Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Semboller Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi"ne uyumlu olarak hazırlanırken, tebliğe aykırı davrananlar hakkında "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"nun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanacak.

        Tebliğ taslağının yürürlüğe girmesi halinde 4 Ocak 2012 tarihli "Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Parti Numaralarına Ait İşaretlerin veya Sembollerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılacak.

        Gıda işletmecileri, 31 Aralık 2026'ya kadar bu tebliğ hükümlerine uymakla zorunlu olacak. Tebliğe uygun olmayan gıdalar da aynı tarihten sonra piyasada bulundurulamayacak. İthal edilen gıdaların etiketleri için de aynı hüküm uygulanacak.​​​​​​

        İşletmeciler, ürünlerde kullandıkları parti numarası veya işaretinin uygunluğunun kaydını tutacak. Talep edilmesi halinde bu bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulacak. Belirlenen sembol veya işaretleri taşımayan gıdalar piyasada satışa sunulamayacak.

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