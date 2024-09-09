"Gıda arz güvenliği" tüm dünyanın önceliği

AA'nın, "Tarımda Yeni Dönem Stratejileri" başlıklı haber paketinin ilk bölümünde, dünyadaki tarımsal politikalar ve Türkiye'deki uygulamalar mercek altına alındı.

Dünyada son dönemde yaşanan salgın, savaşlar ve krizler pek çok alanda olduğu gibi, tarım ve gıda sektöründe de yeni uygulamaları beraberinde getirdi.

Ülkelerin önceliğini "gıda arz güvenliğini sağlamak" oluşturdu. Tarımsal üretimde dünyanın önde gelen ülkelerden ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) son dönemde tarım politikalarında güncellemeye gitti.

Türkiye 70 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci konumda bulunurken dünyada ilk 10 arasında yer alıyor. Ülkede geçen yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 77,7 milyon ton, sebzelerde 31,8 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 27,4 milyon ton üretim gerçekleşti.

Buna karşın, küresel boyutta yaşanan gelişmeler ve Türkiye'deki üretimi daha da artırmak amacıyla tarım politikalarında çeşitli düzenlemelere gidildi. Öncelikle bu yıl uygulamaya konulan "üretim planlaması" için detaylı bir çalışma yürütüldü.

Hazırlıklarda "gıda arz güvenliği" ve "sürdürülebilirlik" ilkeleri ön planda tutuldu. Üretici ve yetiştiricileri daha da güçlendirmek amacıyla tarımsal destekler yeniden dizayn edildi.

Bu kapsamda, hayvancılık ve bitkisel üretim destekleri daha sade hale getirildi. Söz konusu desteklerden bütün üreticiler faydalanırken üretim planlaması kapsamında üretim yapanlara ilave destekler sağlanacak.