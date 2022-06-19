Gıda Komitesi'nde yeniden yapılanma

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Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi ile İlgili 2022/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 8 Aralık 2014 tarihli genelge ile kurulan 26 Aralık 2016'da tekrar yapılandırılan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi çalışmalarını Hazine ve Maliye Bakanı'nın koordinasyonunda; Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın katılımıyla devam ettirecek, görev alanına giren hususlarda karar alabilecek.

Komitenin sekretarya hizmetleri, alınan kararların uygulanmasının takibi ve koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, gıda ve tarım ürünleri piyasalarını yakından izlemek amacı doğrultusunda 9 Aralık 2014'te, Komite’nin sekretaryası 27 Aralık 2016 tarihinde Merkez Bankası'na devredilmişti. Son kararla birlikte sekreterya Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilmiş oldu.