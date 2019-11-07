CNR Holding kuruluşlarında Pozitif Fuarcılık tarafından T.C. Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO),Mersin Ticaret Borsası, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB),Mersin Yenişehir Belediyesi,, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD),Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği (TURAB),Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD),Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD),iş birliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen Mersin Fooddays - Mersin Gıda, Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarı, 7-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Mersin CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi’nde ziyaretçileri ile buluşmaya hazırlanıyor. Fuar tarım, liman ve ticaret kenti Mersin'in ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

SEKTÖRÜN VE BÖLGENİN BULUŞMA NOKTASI

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Akdeniz’in en büyük gıda fuarı Mersin Fooddays, Türkiye’nin gıda üretimi ve ihracatında önemli bir yeri olan Mersin’de tüm gıda sektörü paydaşlarını bir araya getiriyor. Narenciyeden dondurulmuş gıdaya, balık, zeytinyağı, baharat, tahin ve bakliyat ürünlerinden hazır gıdaya yüzlerce ürünün tanıtılacağı Mersin Fooddays, sektörün ve bölgenin en önemli buluşma noktası konumunda.

YENİ PAZARLAR KEŞFEDİLECEK

15 bin metrekarelik alanda sektörün tüm taraflarının tek çatı altında buluşacağı fuarda, 100’den fazla yerli ve yabancı markanın 10 binlerce ürünü sergilenecek. Yeni pazarların keşfedilerek, sektörün dış pazarlarda daha fazla söz sahibi olmasına katkı sağlayacak olan fuar, aralarında Orta Doğu, Güney Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu, KKTC, Doğu Avrupa ve Arap Ülkeleri’nin de olduğu sektör profesyonellerini ağırlayacak. Fuarı 10 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.