AA

Gıdada geçen yıl en yüksek fiyat artışı yüzde 149 ile sarımsakta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 49,7 ile kuru soğanda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Aralık 2019'da yıllık enflasyon yüzde 11,84 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıllık değişim gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 10,89, alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 43,12 olarak hesaplandı.

Geçen sene bir önceki yıla göre 75 gıda ürününün fiyatında artış görüldü, 43 ürünün fiyatı azaldı.

Söz konusu dönemde fiyatı en çok artan ürün yüzde 149 ile sarımsak oldu, bu ürünün kilogram fiyatı 37 lirayı geçti. Sarımsağı yüzde 49,1 ile yer fıstığı, yüzde 43,2 ile limon, yüzde 40,8 ile konserveler, yüzde 34,5 ile Antep fıstığı, yüzde 29,2 ile fındık içi ve yüzde 25 ile portakal izledi.

Bulgurda yüzde 24,7, balıkta yüzde 24,6, ay çekirdeğinde yüzde 24,5, makarnada yüzde 23,7, kabak çekirdeğinde yüzde 22,6, şehriyede yüzde 21,9, mandalinada yüzde 20,6 fiyat artışı oldu.

Bu dönemde domates fiyatları yüzde 15,3, süt fiyatları yüzde 12,7 ve kuzu eti yüzde 6,6 yükseldi.

EN FAZLA FİYAT DÜŞÜŞÜ KURU SOĞANDA

Bu dönemde sıkça gündeme gelen kuru soğanın fiyatı ise yüzde 49,7 azaldı. Kuru soğanı yüzde 32,6 ile patates, yüzde 26,5 ile patlıcan, yüzde 23,5 ile salam, 21,4 ile hazır kahve, yüzde 21 ile pırasa, yüzde 20,4 ile sirke, yüzde 19,7 ile nohut takip etti.

Meyveli gazoz fiyatları bu dönemde yüzde 10,7 azalarak 3,34 liraya, hazır çorba fiyatları yüzde 8,9 düşerek 30,66 liraya gerilerken, kahve fiyatları yüzde 7,4'lük düşüşle 47,71 lira olarak kayıtlara geçti.

2019'da fiyatı en fazla artan ilk 20 ürün şöyle:

Madde adları 2018 Aralık 2019 Aralık Değişim (yüzde) Sarımsak 14,94 37,21 148,98 Yer fıstığı 21,00 31,30 49,06 Limon 3,35 4,80 43,18 Konserveler 7,96 11,21 40,78 Antep fıstığı 82,22 110,61 34,52 Fındık içi 57,17 73,89 29,24 Portakal 2,86 3,57 25,06 Bulgur 3,94 4,91 24,66 Balık 23,93 29,81 24,57 Ay çekirdeği 17,15 21,34 24,46 Makarna 3,83 4,74 23,70 Kabak çekirdeği 31,74 38,92 22,61 Şehriye 3,81 4,65 21,90 Mandalina 2,59 3,12 20,60 Muz 8,19 9,88 20,57 Kuru üzüm 20,05 23,80 18,69 Salatalık 4,07 4,78 17,47 Lokum 12,62 14,80 17,29 Mantar 12,53 14,68 17,14 Tulum peyniri 40,20 46,99 16,89

2019'da fiyatı en fazla düşen ilk 20 ürün ise şöyle: